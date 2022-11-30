«Цеппелин» сдулся: почему человечество отказалось от использования дирижаблей

Людей погруженных в тему дирижаблей глубоко, в наше время не так уж много. «Цеппелины» уже давно стали артефактом прошлого, а потому интересуют людей по большей части с точки зрения истории, а не техники. При этом большинство обывателей если что-то и слышало о такой виде транспорта, то до сих пор прибывает в полной уверенности, что крест на эксплуатации дирижаблей поставила их небезопасности и, в частности, трагическая гибель «Гинденбурга».
Дело не в пожарах. /Фото: google.com.
Дирижабли выглядят очень романтично. Можно даже сказать, что они стали одним из символов межвоенной эпохи! Однако, с причиной отказа человечества от данного вида транспорта дела обстоят исключительно прозаично. И главная причина заключалась чисто в экономических моментах. Другими словами – в деньгах! Дело в том, что дирижабли выжили с рынка, как это не странно, самолеты.
Строительство очень дорогое. /Фото: blogspot.com.
Простой пример: большой жесткий дирижабль типа «Гинденбург» в пересчете на современные деньги мог бы стоит от 25 до 65 млн долларов США. В данном случае речь идет только о постройке и заправке газом. При этом на борт такой монстр мог взять 35-50 человек. Скорость большого дирижабля едва ли могла достигать 90 км/ч. Чаще всего она была ниже. Для сравнения, современный Boeing-737 вместительностью 189 пассажиров и с максимальной скоростью 946 км/ч обходится в 90 млн долларов.
Идея была хорошей, исполнение так себе. /Фото: Twitter.
При этом даже если сравнить дирижабли с самолетами своей эпохи, 1920-х - 1930-х годов, то они все равно будут проигрывать последним в вопросе стоимости билетов. Например, в СССР билет на дирижабль из Свердловска в Москву обходился в баснословные 4500 рублей (советских). При этом самолет по тому же маршруту стоил всего 200 рублей за кресло-место. Не стоит забывать и о том, что двигаться самолет будет опять-таки быстрее «Цеппелина». До кучи к экономическим проблемам – меньшая безопасность дирижаблей и специфические сложности в эксплуатации последних, вроде необходимости ручной швартовки летательного аппарата со специальной мачтой.
В СССР дирижабли не прижились. /Фото: авиару.рф.
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