Советский дизайн: 14 этикеток мыла, на которых изображены самые различные сюжеты

Мыло времён СССР.

1. Мыло «Анемон японский»

С легким ароматом цветов.

2. Туалетное мыло «Будь готов»

Мыло в агитационной упаковке .

3. Мыло «Дуняша»

Для девичьей красоты.

4. Мыло от загара «Земляничное»

Самое душистое мыло того времени.

5. Ланолиновое мыло

Для смягчения и свежести кожи .

6. Мыло «Любит... Не любит...»

И за границу не стыдно было продать.

7. Мыло «Конго»

Оригинальная упаковка для мыла.

8. Мыло «Пионер»

Пропаганда гигиены.

9. Мыло «Полевые цветы»

Душистое парфюмерное мыло.

10. Мыло «Украинка»

Красивая обертка для мыла.

11. Мыло «Цветущая фиалка»

Самое ароматное ленинградское мыло.

12. Мыло «Черемуховое»

Мыло с ароматом цветов черемухи.

13. Туалетное мыло «Чудо»

Привычное средство, облегчающее соблюдение гигиены.

14 Детское мыло

Специальное детское мыло, которое не содержало ни химических веществ, ни парфюмерных добавок .