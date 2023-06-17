За заколоченными окнами и предупреждающими надписями «Проход закрыт» часто находится скрытый мир, который медленно поглощается природой. Последние 5 лет фотограф из Лондона Ребекка Батори провела путешествуя по миру в поисках самых красивых заброшенных зданий.



Посмотрим.







1. Почти настоящий дворец. (Фото Rebecca Bathory):







2. На самом деле, построек, словно «застрявших» во времени, в городах множество: зачастую их хозяев не найти. (Фото Rebecca Bathory):







3. Иногда «заброшки» становятся убежищем для бездомных людей или местом развлечений подростков, а также любителей пощекотать свои нервы. (Фото Rebecca Bathory):







4. Нас же интересует красота заброшенных зданий, есть в них что-то таинственное и притягательное. (Фото Rebecca Bathory):







5. Вот, например, одна из таких таинственно выглядящих комнат в заброшенном здании. (Фото Rebecca Bathory):







6. Замуровали. (Фото Rebecca Bathory):







7. А здесь точно хозяйничают призраки. (Фото Rebecca Bathory):







8. Некоторые здания разрушаются и находятся в не очень хорошем состоянии. (Фото Rebecca Bathory):







9. Другие же, наоборот, довольно хорошо сохранились. (Фото Rebecca Bathory):







10. Видна любовь старинного матера к деталям. (Фото Rebecca Bathory):







11. Какое-то жилище хоббитов. (Фото Rebecca Bathory):







12. Парадный вход. (Фото Rebecca Bathory):







13. Заброшенные здания постепенно осваивает природа. (Фото Rebecca Bathory):







14. (Фото Rebecca Bathory):







15. Солидная деревянная кровать, чемодан и ботинки. Здесь явно живет какой-то призрачный обитатель. (Фото Rebecca Bathory):







16. (Фото Rebecca Bathory):







17. Даже ноты остались на своих местах. (Фото Rebecca Bathory):







18. Но бродить по таким зданиям довольно опасно. Того и глядишь улетишь куда-нибудь вниз. (Фото Rebecca Bathory):







19. (Фото Rebecca Bathory):







20. Витиеватая лестница наверх. (Фото Rebecca Bathory):







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