20 неожиданных ретро фотографий прошлого века, которые не попали в учебники истории

Документальные ретро фотографий, сделанных в XX веке.

1. Необычное зрелище

Бабушки на качелях. Словакия, 1966 год.

2. Доходная профессия

Сборщик мячей на поле для гольфа. США, 1920-е годы.

3. Сильный снегопад в Коми

Сильный снегопад в Автономной Советской Социалистической Республике Коми в 1960-е годы.

4. Контрольное взвешивание

Медсестра взвешивает младенца в шотландской деревушке. Шотландия , 1959 год.

5. Школьный «автобус»

Школьный «автобус», который был достаточно распространён в северных штатах. США, 1930 год.

6. Настоящие спагетти

Один из этапов производства макаронных изделий. Италия, 1932 год.

7. Королева горных горилл

Дайан Фосси - выдающийся этолог и популяризатор охраны природы. Руанда, 1980-е годы.

8. Богатый улов

Рыбак. Турция, Стамбул, 1930 годы.

9. Обучение официантов

Обучение официантов в лучшем ресторане курорта Санкт-Мориц. Швейцария, 1932 год.

10. Элегантные курильщицы

Франция, Париж, 1935 год. Необычный конкурс на самую элегантную курильщицу.Франция, Париж, 1935 год.

11. Дружеский поединок

Поединок короля Испании Хуана Карлоса и короля Греции Константин II в 1966 году.

12. Испытания батута

Изобретатель батута Джордж Ниссен прыгает на батуте с кенгуру в 1960-ом году.

13. Первый компьютер Apple Computer

Ранний персональный компьютер Apple I в 1976 году.

14. Первая хорошо известная женщина тату-мастер

Мод Вагнер - первая американская женщина-татуировщик. США, 1907 год.

15. Гарантированный успех на празднике

Эффектный костюм Минни Маус в 1933 году.

16. Энсьерро

Испанский национальный обычай. Испания, Памплона, 1965 год.

17. Горнолыжный курорт

Монашка, которая катается на горнолыжном курорте. Италия, 1975 год.

18. Съёмки мультфильма «Бэмби»

Нелёгкая работа над мультфильмом «Бэмби» в 1940-е годы.

19. Главные сказочные персонажи

Снегурочка и Дед Мороз на пляже. СССР, 1980-е годы.

20. Истинные шотландцыhttp://navote.ru/?p=26238

Шотландские солдаты у Колизея. Италия, Рим, 1944 год