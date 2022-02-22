Москва 1930-х годов на снимках Бренсона Деку

Брэнсон Деку (Branson DeCou) — американский фотограф и путешественник. В 1915 году Деку посетил экспозицию Всемирной выставки в Сан-Франциско, где сделал серию вечерних фотографий. Его работы оказались настолько профессиональными, что ведущий американский фото-концерн Underwood and Underwood предложил их опубликовать. С этих пор Деку начинает проводить лекции о путешествиях, иллюстрируя каждую из них около 150 цветными слайдами, раскрашенными вручную и синхронизированными с музыкальными композициями. Побывал он и в СССР, привезя оттуда серию фотографий, которые мы и предлагаем вам посмотреть.























































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