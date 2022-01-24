Любопытно об Ирландии

Какая страна приходит на ум при виде зеленого трилистника? А пива Guinness? А рыжеволосых красавиц? Ирландия – это страна, которой можно восхищаться бесконечно. Здесь удивительно добрые люди, удивительно уютные пабы и удивительно стремительно развиваются технологии и бизнес.







Нам показалось, вам будет интересно узнать об этой стране немного больше и раздобыли несколько занимательных фактов, о которых мало кто знает.







К примеру, вопреки сложившемуся стереотипу, рыжеволосых в Ирландии не так уж и много – натуральный медный цвет волос имеют всего лишь 8% ирландцев, не многим больше чем, к примеру, россиян.





Что еще интересно – в Ирландии вы не найдете змей. Из-за того, что этот северный остров изолирован от материка, тут еще не бывает и хорьков, ласок, кротов и даже косуль. Зато кошек тут – пруд пруди. Любителей котов здесь в два раза больше, чем собак.



Не быть в Ирландии и не побывать в пабе – это преступление. Здесь пиво – это культовый напиток, по потреблению его Ирландию обходит только Чехия. Но вот у чехов нет самого старого в мире действующего паба. А в Ирландии он есть – его название Sean’s Bar и был он открыт в 900 году. Сложно даже представить, сколько пива было выпито в стенах этого заведения.

Население Ирландии очень маленькое – всего 6,5 миллионов человек. Но вот за пределами государства живут целых 80 миллионов ирландцев. Это талантливый и удивительный народ. К примеру, представители этой страны целых семь раз выигрывали песенный конкурс Евровидение.Также в Ирландии стремительно развиваются технологии и бизнес, охотно инвестируются средства из других государств. К примеру, четверть всех компьютеров, производимых в Евросоюзе, делаются именно в Ирландии. А еще здесь находятся штаб-квартиры таких гигантов как Google, Microsoft, Apple , IBM, Dell, Intel, Motorola, Oracle, Lotus и Boeing Computer Services.А еще здесь самый крупный яхт-клуб, самые верующие католики и самые зажигательные танцы во всей Европе. Ирландия очень гостеприимна, поэтому однозначно стоит убедиться в этом лично!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)