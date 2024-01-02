Комнатные растения, которые защитят вашу кожу зимой

Рассказываем, какие чудо-растения заменят вам увлажнитель воздуха (и как за ними ухаживать).







Зима жестока к нашей коже — холодный воздух делает ее грубой и потрескавшейся, отопление беспощадно сушит. Но есть несколько домашних растений, которые увлажняют воздух в квартире лучше любой техники.



Как растения увлажняют воздух?

Первое растение — пальмовая арека

Пальмовая арека

Второе растение — паучник

Паучник

Этот процесс можно назвать своего рода взаимообменом водой. Суть в том, что когда вы поливаете растение, какую-то часть влаги оно забирает себе, а какую-то испаряет в воздух. И два растения из нашего списка отдают влаги больше, чем любые другие, и делают воздух настолько знойным и влажным, как если бы на дворе стояло лето. Итак, что же это за растения?Пальмовая арека растет на юге — в Китае, Азии и Африке. Но выращивают ее не только для увлажнения кожи: на основе ареки делают лекарства от глазного давления, а из ее пигмента получают краску красного и терракотового цвета. Вообще, это довольно распространенное растение — многим хочется создать тропическую атмосферу в доме, тем более, что арека не требует особенно бережного ухода. Но некоторые особенности содержания все же есть — рассказываем, какие.Да, арека растет в жарких странах, но слишком активное солнце ей не нужно. Идеальное расположение в квартире — у окна, которое смотрит на юг. Летом ареку важно прятать от солнца в активные часы (с 12 до 15), а зимой ее можно не убирать.В этом плане арека универсальна — лучше всего она растет при температуре +30 (так что ставить рядом с батареей — можно), но и при нуле градусов она может выжить. Идеальная температура — средняя, то есть от 20 до 25 градусов.Увлажнять почву ареки нужно после того, как почва просохнет на 30-40 мм. Это можно измерить, если засунуть в почву деревянную палочку — если она влажная, то поливать пока не надо. Поливать пальму чаще нельзя — чрезмерная влажность приведет к загниванию корневой системы. Чем поливать?Лучше всего подойдет отстоявшаяся 24 часа вода, главное — без высокого содержания хлора. После полива важно также слить жидкость из поддона — опять же, чтобы корни растения не деформировались.Важно: чтобы арека увлажнила воздух, ее саму надо качественно напитать водой. Для этого спрыскивайте листья растения водой 4 раза в неделю зимой и осенью, и 2 раза в неделю летом.Ареку нужно подкармливать раз в 15 дней в период с апреля по август. В остальные семь месяцев можно не подкармливать. Помимо корневой подкормки важна и внекорневая — для этого листву надо спрыскивать раствором удобрения.Обрезать нужно только травмированную листву, и только тогда, когда она полностью придет в негодность. Это те случаи, когда лист склонился в вертикальное положение, или когда он высох, начиная с основания.Единственная проблема ареки — это загнивание корневой системы, в остальном растение довольно неприхотливо. Как понять, что растение болеет?Листва желтеет — это значит, что ареку надо поливать чаще, либо большим количеством воды.Листва увядает или темнеет — это говорит о том, что растению слишком холодно.Светлые пятна на листве — знак того, что растение получило ожог. Но ситуация исправима — просто закрывайте окно шторой в период активного солнца.Важно: отмирание нижних листьев — это нормальный процесс жизни растения, и их нужно просто срезать.Или Хлорофитум кудрявый. Это домашнее растение — одно из самых неприхотливых в выращивании. А еще на стеблях паучника часто вырастают белые цветы, что добавляет ему балл за внешний вид. Объясняем, как ухаживать за паучником.Паучнику вредно частое солнечное освещение — поэтому летом его надо поставить у западного, восточного или северного окна, а зимой можно переставить к южному.Паучник умирает в холоде, но и в жаре, как и предыдущему растению, ему нехорошо. Так что идеальная температура — комнатная, то есть от 5 до 30 градусов.Летом поливать паучник нужно, когда почва становится сухой сверху (раз в 2 недели). Зимой и осенью, в фазу покоя, поливать цветок стоит только когда его почва почти полностью высохнет (раз в 3-4 недели). Как и арека, паучник не любит хлор, поэтому, если это возможно, поливать его стоит отфильтрованной водой. Идеальная температура воды — комнатная.Подкармливать паучник надо раз в месяц в период с марта по август. Подойдет жидкое минеральное удобрение с высоким содержанием азота. Кстати, как и ареку, паучник надо подкармливать и спрыскиванием удобрения.Обрезать листву стоит только тогда, когда она полностью высохла — иначе растение травмируется. При этом, важно обрезать и новые стебли, которые растут из основного стебля, иначе растение не выдержит нагрузки.Трудности с цветком обычно связаны с неправильным уходом — каким-либо специфическим болезням он не подвержен. Как понять, что уход неправильный?Листья почернели — это значит, что их надо чаще опрыскивать водой.Листья желтеют — растению слишком мало света (как правило, его достаточно тогда поставить у южного окна); на нем появились вредители, которые высасывают сок из стеблей; растению недостаточно питательных элементов в подкормке.многие животные едят паучник из-за того, что им нравится его запах. Но для кошек паучник вреден — он вызывает проблемы с пищеварением. Так что паучник стоит оградить от питомца