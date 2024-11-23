Идеи применения ручек от ПЭТ бутылей в быту

Покупая воду, растительное масло и бытовую химию в ПЭТ бутылях, можно насобирать много ручек от них. На первый взгляд они бесполезны, но на деле в каждом доме для них найдете применение. Рассмотрим, где они могут быть полезными.







1. Для размещения вешалок в шкафу

2. Для подвешивания шарфов

3. Для сушки губок

4. Для хранения кухонных инструментов и полотенец

5. Для стульчака унитаза

6. Для установки телефона

Если на держателе вешалок в шкафу мало места, решить проблему помогут ручки с бутылей.Их можно надевать на крючки вешалок, чтобы цеплять остальную одежду уже к ним, а не штанге.Если надеть ручку от бутыли на штангу шкафа, то в нее можно продевать шарф, шаль, платок. Так они всегда будут в легкой доступности, и точно не соскользнут вниз.Ручку можно надеть на смеситель.В результате получается подставка для сушки губок.Нужно только размещать ручку зазубринами кольца вверх, чтобы мочалка не соскальзывала.Можно также приклеить ручку к раковине термоклеем. В итоге получается тоже отличная сушилка. Термоклей легко удаляется, поэтому мойку это не испортит. Еще удобней если вклеить ее в раковину на стенку, так она будет менее заметной.Ручки можно приклеить к кухонному фартуку. Это позволит хранить в них лопатки, сита, а также полотенца.Если на стульчаке унитаза имеется чехол, то его ремешком можно закрепить ручку. Она будет располагаться в стороне, и позволит поднимать стульчак, не прикасаясь к нему.Подогнув ручку под нужным углом, ее можно применять как подставку для смартфона, чтобы не держать его в руке при просмотре видео. Тот не будет соскальзывать, если прижать пару усиков вниз в месте упора.