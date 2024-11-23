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Идеи применения ручек от ПЭТ бутылей в быту

Покупая воду, растительное масло и бытовую химию в ПЭТ бутылях, можно насобирать много ручек от них. На первый взгляд они бесполезны, но на деле в каждом доме для них найдете применение. Рассмотрим, где они могут быть полезными.


1. Для размещения вешалок в шкафу





Если на держателе вешалок в шкафу мало места, решить проблему помогут ручки с бутылей. Их можно надевать на крючки вешалок, чтобы цеплять остальную одежду уже к ним, а не штанге.


2. Для подвешивания шарфов





Если надеть ручку от бутыли на штангу шкафа, то в нее можно продевать шарф, шаль, платок. Так они всегда будут в легкой доступности, и точно не соскользнут вниз.


3. Для сушки губок



Ручку можно надеть на смеситель.



В результате получается подставка для сушки губок.



Нужно только размещать ручку зазубринами кольца вверх, чтобы мочалка не соскальзывала.
Можно также приклеить ручку к раковине термоклеем. В итоге получается тоже отличная сушилка. Термоклей легко удаляется, поэтому мойку это не испортит. Еще удобней если вклеить ее в раковину на стенку, так она будет менее заметной.


4. Для хранения кухонных инструментов и полотенец



Ручки можно приклеить к кухонному фартуку. Это позволит хранить в них лопатки, сита, а также полотенца.


5. Для стульчака унитаза





Если на стульчаке унитаза имеется чехол, то его ремешком можно закрепить ручку. Она будет располагаться в стороне, и позволит поднимать стульчак, не прикасаясь к нему.


6. Для установки телефона





Подогнув ручку под нужным углом, ее можно применять как подставку для смартфона, чтобы не держать его в руке при просмотре видео. Тот не будет соскальзывать, если прижать пару усиков вниз в месте упора.


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