Как нерадивый ученик и маменькин сынок стал богатейшим человеком современности: Билл Гейтс

В 1975 году молодой программист по имени Билл Гейтс бросил Гарвардский университет, чтобы вместе со своим другом детства Полом Алленом создать компанию под названием «Microsoft». Тогда никто и предположить не мог, что компания станет мировым бизнес-флагманом, а сам Билл одним из самых богатых людей в мире. У Гейтса очень много тёмных пятен в прошлом. Как смог проблемный подросток стать соучредителем крупнейшей корпорации по производству программного обеспечения? Возможно именно это сделало его способным на столь агрессивную деловую тактику?
Кто такой Билл Гейтс?
Урождённый Уильям Генри Гейтс III появился на свет 28 октября 1955 года в Сиэтле, штат Вашингтон. Его семья была благополучной и совсем не бедной. Кроме Билла у его родителей было ещё две девочки: старшая Кристианна и младшая Либби. Брак Гейтсов был крепким, атмосфера в семье самая тёплая. Детей воспитывали в духе здорового соперничества и бесконечного стремления к совершенству. Билл в детстве проявлял интерес к настольным логическим играм, особенно к монополии, где почти всегда выигрывал.
Уильям Генри Гейтс III.
У Гейтса были особенно близкие отношения с его матерью Мэри. Немудрено, женщина бросила карьеру, чтобы всецело посвятить себя детям. Также она занималась общественной деятельностью и уделяла много внимания благотворительности. Мэри была членом нескольких корпоративных советов, в том числе в Первом межгосударственном банке в Сиэтле (основанном её дедом), United Way и International Business Machines (IBM). Она часто брала с собой Билла, когда работала волонтёром в школах и общественных организациях. Мальчик привык постоянно быть с матерью. Он её очень любил и уважал, практически боготворил.
Проблемный подросток
В детстве Гейтс очень любил читать. За этим занятием он проводил долгие часы. Больше всего ему по нраву были справочники и энциклопедии. Однажды он просто поразил всех окружающих своим интеллектом. Билл был учеником воскресной школы, учителем там был некий преподобный Дейл Тернер. Он призывал своих учеников выучить наизусть главы 5–7 Евангелия от Матфея, также известные, как Нагорная проповедь Иисуса Христа. Учитель обещал тех, кто выучит, угостить ужином в ресторане. Все более-менее справились и ужин заслужили. Когда же настала очередь Гейтса, преподобный Тернер был воистину ошеломлён. Мальчик выдал весь текст, длиной примерно 2000 слов без единой ошибки или заминки.
Билл Гейтс с детства поражал интеллектом.
В подростковом возрасте мальчик стал проявлять все признаки плохого поведения, потерял интерес к учёбе. Он казался очень скучающим и замкнутым, до него невозможно было достучаться. Оценки его были хорошими, но никакого стремления достичь чего-то большего. Родители опасались, что он может стать совсем одиноким. Несмотря на всю свою веру в систему государственного образования, они перевели сына в эксклюзивную подготовительную школу Лейксайд в Сиэтле. Там он ожил. Особенно Билл преуспевал в математике и естественных науках. Отлично давались мальчику английский язык и литература.
Билл был проблемным подростком.
Во время учёбы в школе Лейксайд одна компьютерная компания из Сиэтла предложила студентам провести время за компьютером. Клуб матерей использовал выручку от школьной распродажи для покупки телетайпного терминала для учащихся. Гейтс был очарован тем, что может сделать компьютер. Всё свободное время он посвящал работе с терминалом. Гейтс даже написал специальную программу для игры в крестики-нолики на компьютерном языке BASIC. Она позволяла пользователям играть против компьютера.
Судьбоносное знакомство
В школе Гейтс познакомился с Алленом. Он был на два года старше. Они очень быстро подружились. Их сближению способствовало общее увлечение. Оба были просто без ума от компьютеров. Характеры их сильно отличались. Аллен был спокойным и сдержанным, а Гейтс, напротив — дерзким и агрессивным. Ребята много времени проводили за совместным написанием программ. Ссорились они часто, но и друг без друга не могли. И в радости, и в горе, что называется. Вместе взломали сервер одной компьютерной компании, вместе всё исправляли. Написали программу, смогли заработать на ней 20000 долларов.
Билл Гейтс и Пол Аллен.
Школу Лейксайд Билл окончил в 1973 году. На тесте SAT в колледже он набрал рекордные 1590 баллов из 1600. Это можно назвать настоящим подвигом интеллектуальных достижений. Этими результатами Гейтс долгое время хвастался перед всеми кого только встречал. Билл без проблем поступил в Гарвард, готовясь по настоянию родителей сделать карьеру юриста. Правда учёбой он не очень интересовался. Необходимые тесты он сдавал, но всё время старался проводить в компьютерном классе. К большому разочарованию отца с матерью, Гейтс бросил колледж в 1975 году, чтобы заняться бизнесом вместе со своим другом Алленом. Вместе они проработали до 1983 года. Потом Аллен ушёл. Официально это случилось из-за того, что у него обнаружили рак и он нуждался в интенсивном лечении. Но когда он увольнялся, болезнь была в стадии ремиссии и это породило массу сплетен о том, что Гейтс его просто выжил.
Друзья вместе добились успеха, как и мечтали.
Легендарное программное обеспечение Windows появилось на свет в результате соперничества со Стивом Джобсом и его компанией Apple. Те выпустили инновационный на то время программный интерфейс. Гейтс заявил, что они скоро разработают новую операционную систему, которая произведёт революцию в мире программных продуктов. Это был блеф чистой воды, но просто идеальный маркетинговый ход. Все стали ожидать обещанный Гейтсом Windows и другими продуктами в этой сфере не интересовались. Программный продукт сильно напоминал разработки Apple. Те даже подали в суд, но проиграли. Гейтс был азартен и не боялся рисковать. Грубая конкуренция и дух соперничества придавали ему непередаваемое чувство драйва. Он даже ночевал на работе.
Благодаря технологическим инновациям, продуманной бизнес-стратегии и агрессивной деловой тактике компания-разработчик программного обеспечения, Microsoft, стала самой крупной в этой области. В процессе всего этого Билл Гейтс стал одним из самых богатых людей в мире. Интеллект Гейтса позволял ему видеть и точно оценивать все стороны индустрии программного обеспечения, от разработки продукта до корпоративной стратегии. Он анализировал бесконечное число вариантов развития ситуации. У него всегда на всё был ответ. Будучи сам так предан своей работе, Билл ожидал этого и от других. Необычный стиль управления компанией стал в деловых кругах просто легендой. Он любил бросать сотрудникам вызов, чтобы стимулировать творческий процесс.
Билл Гейтс всегда был очень требователен к окружающим.
В феврале 2014 года он решил покинуть пост председателя Microsoft и пойти по стопам своей обожаемой матери - полностью сосредоточиться на благотворительности.
Личная жизнь
Билл Гейтс и его супруга Мелинда.
В 1987 году Билл в своей родной компании встретил девушку, которая стала его избранницей и родила ему впоследствии троих детей. Звали её Мелинда Френч, она была менеджером по продуктам Microsoft. Они прожили вместе 27 лет. К сожалению, в мае 2021 года они развелись. У пары совместный благотворительный фонд, вместе они и сейчас ведут его дела. Гейтс вкладывал массу средств в исследование болезни Альцгеймера, поддерживал сферу образования, здравоохранения. Фонд помогает малообеспеченным людям по всему миру. Организация занимается и внутренними проблемами, например, помогает студентам в Соединённых Штатах подготовиться к поступлению в колледж.
Билл с Мелиндой и их тремя детьми.
Накаркал коронавирус
Билл Гейтс неоднократно делал заявления о том, что мир не готов к следующей пандемии. Его прогнозы сбылись — появился коронавирус. Фонд Билла и Мелинды объединился с Wellcome Trust и Mastercard, чтобы сдерживать распространение вируса. Впоследствии бывший глава Microsoft сообщил, что его фонд готов инвестировать миллиарды долларов в строительство заводов, предназначенных для разработки вакцины. Он считает, что вирус можно победить.
Билл Гейтс готов вкладывать миллиарды долларов в разработку вакцины.
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