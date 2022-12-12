Как нерадивый ученик и маменькин сынок стал богатейшим человеком современности: Билл Гейтс

Кто такой Билл Гейтс?

Уильям Генри Гейтс III.

Проблемный подросток

Билл Гейтс с детства поражал интеллектом.

Билл был проблемным подростком.

Судьбоносное знакомство

Билл Гейтс и Пол Аллен.

Друзья вместе добились успеха, как и мечтали.

Билл Гейтс всегда был очень требователен к окружающим.

Личная жизнь

Билл Гейтс и его супруга Мелинда.

Билл с Мелиндой и их тремя детьми.

Накаркал коронавирус

Билл Гейтс готов вкладывать миллиарды долларов в разработку вакцины .