Самонадеянные заявления экспертов, которые оказались абсолютно неправы

«Нет никаких причин, по которым кто-то хотел бы иметь компьютер дома»
В то, что когда-то компьютеры будут стоять в каждом доме, некоторые эксперты верили с трудом. Например, президент IBM Томас Уотсон в 1943 году заявил: «Я думаю, что на мировом рынке найдётся место, возможно, только для пяти компьютеров». И правда, в те времена компьютеры были чрезвычайно громоздкими и медлительными машинами. Кому бы захотелось такую домой?
Уотсон явно недооценил потенциал компьютеров, как и основатель корпорации Digital Equipment Corporation, занимающейся разработкой первых ПК, Кен Олсен. В 1977 году он сказал, что «нет никаких причин, по которым кто-то хотел бы иметь дома компьютер». Однако сегодня в мире более двух миллиардов людей пользуются персональными компьютерами. А более трёх миллиардов человек каждый день пользуется интернетом.
«Телевидение не способно удержаться на рынке…»
Первые механические телевизоры появились в двадцатых годах прошлого века, но позволить себе их тогда мог далеко не каждый. В то время они были только у нескольких тысяч человек. А в 1938 году начали выпускать электронные телевизоры, быстро завоевавшие популярность. Но и они вызывали скепсис у экспертов.
Дэрил Занук, исполнительный продюсер компании 20th Century Fox, в 1946 году сказал, что телевизор — это временное увлечение. Также он заявил, что «телевидение не способно удержаться на рынке дольше полугода. Люди скоро устанут пялиться в эти фанерные ящики каждую ночь». И был абсолютно неправ. Сегодня более 1,4 миллиарда семей имеют как минимум один телевизор, а то и несколько.
«У телефона слишком много недостатков…»
Когда Александр Грэм Бэлл получил свой первый патент на телефон в 1876 и представил его миру, в успех такой связи мало кто верил. В то время в плане передачи сообщений люди больше полагались на почту и курьеров. А при попытке продать свой патент компании Western Union, Бэлл услышал от её президента Уильяма Ортона, что «у телефона слишком много недостатков, чтобы его можно было всерьёз рассматривать как средство коммуникации».
Не верили Бэллу и в Англии. В 1890 английский электротехник Уильям Генри Прис сказал: «Американцам, может, и понадобится телефон, а нам нет. У нас много парней-курьеров». Что ж, оба эксперта оказались самонадеянными — сегодня в мире используется около семи миллиардов телефонов.
«Железнодорожные перевозки на высокой скорости невозможны…»
В начале XIX века поездки на поезде были очень медленными. Но по мере развития технологий поезда стали ездить всё быстрее, а эксперты стали предупреждать о том, что они вредны. Среди опасностей нового транспорта были названы проблемы с мозгом и головокружение. А учёный Дионисий Ландер в 1823 году высказался о скорых поездах так: «Железнодорожные перевозки на высокой скорости невозможны, потому что пассажиры могут умереть от удушья».
Даже короли не верили в скоростные поезда. Король Пруссии Вильгельм I и вовсе сказал, что «никто не будет платить большие деньги, чтобы доехать из Берлина до Постдама за час, когда он может совершенно бесплатно проехать это расстояние на лошади за день». Наверное, если бы эти два скептика увидели современные сверхскоростные японские поезда, развивающие скорость до 603 км/ч, их бы хватил удар.
«Лошади всегда были, есть и будут…»
Первый серийный автомобиль появился на свет в 1885 году, но широко доступными авто стали только после выпуска модели Т Генри Фордом. Будущее в автомобилях видели не все. Многие считали, что они никогда не будут настолько дешёвыми, чтобы их мог позволить себе каждый. Да и скорость передвижения — «головокружительные» 23 км/ч — вызывала опасения у людей. К тому же люди считали, что надёжнее лошади в плане передвижения нет ничего.
Так считал и президент мичиганского банка, к которому обратился за советом по поводу вклада в автомобильную компанию своего клиента адвокат Генри Форда. Президент банка отговорил адвоката, сказав, что «лошади всегда были, есть и будут, а автомобили — всего лишь причуда». Сегодня на лошадях почти не ездят, зато в мире насчитывается более миллиарда личных автомобилей.
«Почти нет шансов, что космические спутники будут использоваться для связи…»
Сегодня нельзя представить орбиту Земли без спутников, обеспечивающих связь, в том числе и интернет. Но в шестидесятых, когда СССР запустил свой «Спутник-1», даже эксперты не могли представить, насколько это изменит ситуацию с передачей сигналов. Представитель Федеральной комиссии по связи Тунис Крейвен в 1961 заверил своих начальников, что «почти нет шансов, что космические спутники будут использоваться для обеспечения лучшей телеграфной, телефонной, телевизионной или радиосвязи в США». А всего три года спустя многие американцы посмотрели прямую трансляцию Летней Олимпиады в Японии через запущенный спутник связи.
«Сотовые телефоны никогда не заменят проводные»
Мобильные телефоны были разработаны во время Второй мировой войны и были всего лишь чуть более усовершенствованными рациями. Позднее их стали использовать в автомобилях. А первый звонок с настоящего мобильного телефона был совершён руководителем компании «Motorola» Мартином Купером в 1973 году. Однако он сам не слишком-то верил в успех своего детища, в 1981 году сказав, что «сотовые телефоны никогда не заменят проводные». Если бы он только знал, что сегодня стационарные телефоны стали сродни динозаврам!
«Нет ни малейшего признака, что ядерная энергия будет доступна»
Исследования Альберта Эйнштейна имели огромное значение для развития ядерной энергетики и изобретения атомной бомбы. Но сам он не смог осознать важности своих открытий. В 1934 году физик сказал: «Нет ни малейшего признака, что ядерная энергия будет доступна. Это будет означать, что атом может быть разрушен по желанию». А всего четыре года спустя после этого заявления пара берлинских учёных открыла ядерное деление. Это привело к созданию атомных бомб и к тому, что сегодня в мире есть более 450 атомных электростанций, обеспечивающих людей электричеством.
«Баловаться с переменным током — пустая трата времени»
В конце XIX века началось великое противостояние Томаса Эдисона и Николы Теслы. Первый работал над источником постоянного тока, а второй — над источником переменного тока. Переменный ток позволил бы передавать большие объёмы энергии на большие расстояния. Эдисон заявил, что «баловаться с переменным током — пустая трата времени. Никто не будет его когда-либо использовать». В итоге оба изобретения учёных используются в современном мире. Постоянный ток Эдисона используют для низковольтных устройств, например, аккумуляторов, а переменный ток Теслы течёт по проводам по всему миру.
«Дистанционные покупки ждёт провал…»
Первая онлайн-покупка была совершена в 1994 году. Однако ещё в 1966 году такому типу покупок (конечно, не через интернет, а просто дистанционным) сулили провал. В журнале Time даже опубликовали статью про жизнь в 2000 году, где говорилось про дистанционные покупки. «Дистанционные покупки ждёт провал, потому что женщины любят выходить из дома и ходить по магазинам, и вряд ли эта привычка изменится». Безусловно, и сегодня девушки любят походы по магазинам, но и онлайн-шопинг тоже пользуется огромной популярностью.
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