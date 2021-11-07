Самарканд – древний город, который хранит тайну проклятия Тамерлана и секрет вкусных лепёшек

Самарканд – древний город, который хранит тайну проклятия Тамерлана и секрет самых вкусных в мире лепёшек.
Самарканд - древний узбекский город, овеянный мифами, мистикой и легендами. Этому городу даже по самым скромным подсчетам почти 3 тысячи лет. Самарканд принимал на своей земле воинов под предводительством Александра Македонского, был свидетелем завоеваний арабского войска и переживал буйства Чингисхана. История Самарканда совмещает в себе факты и мифы. По этой причине порой так сложно отличить правду от легендарных преданий.
Война из-за открытия гробницы Тамерлана: пророчество или совпадение?
В июне 1941-го на улицах Самарканда с волнением шептались о том, что русская экспедиция намерена вскрыть могилу Тамерлана, особо почитающегося в Узбекистане национального героя. Местное мусульманское духовенство предпринимало безуспешные попытки остановить раскопки. Дело в том, что согласно древней легенде как только будет потревожен прах Тамерлана (Тимура), в мире начнётся страшная война.
Самаркандская гробница Тамерлана и его близких./Фото: www.beer-viktor.ru
Несмотря на препятствия местных жителей, в ночь на 20 июня 1941 года русская экспедиция вскрыла гроб великого эмира. Самаркандцы резонно связали начало войны с открытием могилы Тимура. Экспедиция была срочно свернута, а останки Тамерлана направлены в Москву для исследований. Сегодня понятно, что все эти события лишь цепочка совпадений, потому как Вторая Мировая началась еще в 1939-м, а Гитлер одобрил план нападения на СССР в 1940-м. Но есть один момент, играющий на руку верующим в предсказание. Как известно, переломным моментом в войне стала победа советской армии в Сталинградской битве. Накануне этого события Сталин распорядился вернуть останки в Самарканд, захоронив их со всеми положенными почестями.
Сколько лет Самарканду: 2750 или все же 4500?
Самарканд, без сомнений, один из древнейших известных городов. Но его точный возраст по сей день не определён. По последним археологическим данным Самарканд основан в VIII веке до н. э. как центр исторической области Согдиана. По свидетельству Священной Книги зороастрийцев – «Авеста» - в 5 веке до н.э. Согдиана уже была развитым густонаселенным образованием земледельцев. То же самое подтверждается греческими летописцами и римскими биографами.
Древний город. Из альбома «Исторические памятники Самарканда». Фотограф Г.А. Панкратьева, 1890 г.
Две тысячи лет Самарканд был главным пунктом Великого шёлкового пути, соединяющего Китай с Европой, а также ведущим научным центром средневекового Востока. Самарканд - ровесник Рима и Нанкина. В первые годы существования города шел процесс составления Библии, а в древней Греции проходили первые в истории Олимпийские игры. Но существуют и более смелые версии. Абу Хафс Омар ибн Мухаммед ан-Несефи ас-Самарканди, известный арабский историк, утверждает, что Самарканд основан куда раньше - во второй половине II тысячелетия до н.э. И что на момент арабского завоевания в 8 веке городу было уже 2,5 тысячи лет.
Отдельные средневековые историки писали, что Самарканд вообще образовался в III тысячелетии до н.э., за 3000 лет до пророка. Археологи не спешат ставить в этом вопросе точку, а раскопки продолжаются. До того момента, пока ученые доберутся до основания культурного слоя, древняя земля Самарканда может преподнести еще много неожиданностей.
Почему самаркандские лепешки остаются неповторимым в мире блюдом. Все дело в местном воздухе?
О самаркандских лепешках знают гурманы всего мира. Эта выпечка славится не только своим удивительным вкусом, но и свойством не портиться. Испеченная в местных традициях самаркандская лепёшка пригодна к употреблению годами, не теряя при этом своих полезных свойств.
Легендарные лепешки Самарканда часто украшают стены домов./Фото: nuz.uz
По одному из древних преданий как-то эмир Бухары возмутился неспособностью своих кулинаров в точности воспроизвести самаркандские лепешки. Он приказал привезти самого лучшего лепешечника Самарканда, тамошнюю муку, воду и тандыр. Но лепешки все равно получались другими. И тогда все пришли к выводу, что дело в воздухе.
Современный Самарканд пропитан древними легендами./Фото: nuz.uz
Таинство приготовления является предметом изучения множества кондитеров мира. Лепешки обладают уникальным ароматом и вкусом, выпекаются очень быстро при условии высокой влажности и температуры в 400-800 градусов. Узбеки наделяют национальную выпечку сакральным значением - их круглая форма ассоциируется с солнцем. На лепешки обязательно наносятся узоры из отверстий и линий. Это одновременно и высококачественный хлеб, и произведение кулинарного искусства, и часть самобытной культуры, и узбекский знак качества.
Место, где молятся христианин, мусульманин и иудей
Могила святого Даниила в Самарканде – одно из немногих в мире мест, одновременно почитаемых представителями разных конфессий. По историческим сведениям XVIII века, в мавзолее Ходжа Дониёр захоронен прах ветхозаветного библейского пророка, останки которого вероятней всего привез в Самарканд для погребения среднеазиатский полководец и завоеватель Амир Тимур (Тамерлан). Другие источники утверждают, что останки доставлены в Самарканд ранними христианами.
«Растущий» мавзолей Святого Даниила./Фото: www.advantour.com
Дониёр (Данияр) был сподвижником мусульманского проповедника Кусама ибн Аббаса, сыгравшего важную роль в распространении ислама в окрестностях Самарканда. Для христиан пророк Даниил - один из великих ветхозаветных пророков. Подобное отношение к святому Даниелю и у иудеев. Современное здание мавзолейного комплекса построено в начале XX века. По легенде, после постройки мавзолея могила начала расти, достигнув на сегодня почти 18 метров. По этой причине архитектурный комплекс несколько раз достраивался и удлинялся. По другой гипотезе могила целенаправленно сделана такой большой, чтобы нельзя было определить точное место нахождения останков с целью украсть их. В 1996 году самаркандский мавзолей посетил 15-й Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. На тот момент у склепа стояло засохшее фисташковое дерево. Спустя некоторое время после того, как патриарх решил его освятить, дерево ожило.
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