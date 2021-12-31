10 интереснейших археологических открытий филистимлянах, живших в Израиле во времена Самсона

Кто они, филистимляне?
Для большинства людей филистимляне являются не более, чем персонажами из библейских историй. Именно филистимлянином был гигант Голиаф, которого сразил Давид. Этот народ доминировал в Израиле во времена Самсона, но сегодня о нем почти ничего не известно. Однако, в последнее время археологи начали приоткрывать завесу тайны над отдельными моментами жизни филистимлян.
1. Peleset
Филистимляне - «морской народ».
В XII веке до н.э. Египет терроризировала армия, известная только как «морской народ». Кем они были и откуда — не знал никто. Известно было только, что они проводили рейды на огромных кораблях по берегам Средиземного моря. Египет был бессилен против этой неизвестной армии, время от времени появляющейся у его берегов. Причем, это было время, когда Египет находился на пике своего могущества, но страна не имела ни малейшего понятия о том, как защищаться от вторжения с моря.
На самом деле, это одна из самых больших тайн в истории, хотя благодаря записям, найденным в гробницах фараонов, о «морских захватчиках» известно несколько фактов. «Морской народ» состоял из нескольких племен, одно из которых называлось «Peleset» (как предполагают ученые, это египетское слово означает «филистимляне»). Филистимляне были больше, чем просто «хулиганами» из Израиля. Они были завоевателями, которые доминировали во всем Средиземном море.
2. Владели превосходными технологиями
Изображения филистимлян в египетских храмах.
На самом деле сегодня ученые знают, как выглядели филистимляне. Сохранились резные изображения в египетских храмах, где среди других «морских народов» можно легко выделить филистимлян. Они носили высокие, скошенные головные уборы и выделялись среди всех. Они также имели технологии, которых египтяне никогда ранее не видели.
Корабли «морского народа» были чем-то невообразимым для египтян, а также филистимляне были прекрасными стрелками из лука и умели обрабатывать железо, в отличие от египтян. Оборудование, которое они принесли с собой, изменило развитие мира. На самом деле, благодаря новым технологиям, которыми владели филистимляне, у египтян и ханаанцев случился настоящий прорыв в науке.
3. Могли быть греками
Филистимляне - греки из Микен?
Никто не знает наверняка, откуда пришли филистимляне. Из сохранившихся исторических записей известно, что они появились, казалось бы, из воздуха в XII веке, а также что они были невероятно могущественными и хорошо оснащенными. Одно из основных предположений заключается в том, что они пришли из Греции, в частности, из Микен. Сохранилось множество их керамики, которая очень отличается от той, которая производилась по соседству в Ханаане.
Вместо этого она была больше похожа на микенскую керамику. Но, по мере того, как филистимляне осели в Ханаане, их искусство изменилось и стало больше похоже на искусство их соседей. Естественно, никто не может утверждать, что филистимляне были греками, но вполне возможно, что вскоре это выяснится. Историки проводят тесты ДНК филистимлянских скелетов, обнаруженных в Ашкелоне, и результаты могут открыть правду.
4. Помогли Египту покорить Ближний Восток
Ханаан был разграблен, а Израиль опустошен.
Один из самых известных египетских артефактов называется «Стела Мернептаха». Она стала известной, поскольку является одним из немногих артефактов, в которых упоминается Израиль. Фараон Мернептах запечатлел на стеле то, как он завоевал Ближний Восток: «Ханаан был разграблен, а Израиль опустошен». Мернептах мог похвастаться тем, что все земли, которые завоевал, он объединил в одно целое и установил на них мир.
Тем не менее, фараону по сути помогли это сделать «морские народы», которые сеяли хаос на Ближнем Востоке. Они убивали тысячи людей в каждой из стран, которые затем покорил Мернептах. Фараону по сути уже некому было оказывать сопротивление после набегов филистимлян.
5. Помогли Израилю захватить Ханаан
Израильтяне обязаны филистимлянам.
Египет не был единственной страной, которая воспользовалась разрушениями, вызванными «морским народом». В то же время Израиль начал войну с Ханааном. В Библии это был тот момент, когда израильтяне достигли Земли Обетованной. Согласно теории Д. Клайна, израильтяне были обязаны этой победой филистимлянам. Клайн считает , что израильтяне прибыли в Ханаан вскоре после того, как Мернептах завоевал его.
Ханаан просто не мог сопротивляться, поскольку его сначала разгромили «морские народы», а затем Египет. Также египтяне не могли помочь своей новой территории, поскольку Египет сам подвергался набегам «морского народа». Если Клайн прав, то израильтяне обязаны одной из своих величайших побед нации, которая стала впоследствии их злейшим врагом.
6. Принесли опиум в Израиль
Опиум в Израиле.
Филистимляне принесли с собой не только новое оружие, а также и новые растения. Есть, по крайней мере, 70 видов растений , которые не появлялись в Израиле до XII 12 веке до нашей эры, и все указывает на то, что они были завезены филистимлянами. Некоторые из этих растений сегодня практически неразделимо ассоциируются с Израилем.
К примеру, согласно отчету Университета Бар-Илан, платаны, кориандр, тмин и лавровые деревья были завезены в данную область филистимлянами. Филистимляне также принесли с собой опиум, поскольку уже в XII веке до нашей эры люди знали, какой он производит эффект.
7. Были побеждены Рамзесом III
Первая победа Египта над филистимлянами.
«Морские народы» сеяли хаос в Египте во время правления Рамзеса II и Мернептаха, но они столкнулись с сопротивлением при Рамзесе III. Филистимляне и другие «морские народы» объединились для нападения на Египет и собирались оставить после себя выжженную землю. Рамзес III перекрыл реки огромным количеством кораблей и заполнил все побережье воинами. В итоге, он впервые в истории Египта сумел одержать победу над филистимлянами.
8. Египтяне отрезали гениталии поверженным врагам
Изображение груды отрезанных пенисов в гробнице Рамзеса III.
Рамзес III не остановился просто на убийстве филистимлян. Эти люди мучили его народ в течение многих лет, поэтому тела поверженных врагов изуродовали до неузнаваемости. Египетским солдатам приказали отрубать мертвым руки, головы и даже гениталии. Затем эти части тела доставляли фараону, где их подсчитывали его советники. В погребальной камере фараона на стенах были вырезаны картины, на которых показаны груды отрезанных пенисов перед ним.
Это было не просто бесчеловечно. Согласно египетской религии, если человека искалечить, то у него не было никаких шансов на выживание после смерти. Египтяне действительно ненавидели этих людей и хотели не просто убить их смертные тела, но также разрушить бессмертные души.
9. Порабощение Египтом
Филистимляне и израильтяне.
После того, как египтяне отбили атаку «морского народа», они сами отправились в ответный набег, где также сумели одолеть филистимлян. Выживших обложили огромным налогом, но это было довольно неплохой судьбой для филистимлян. Сохранившиеся рисунки в Египте демонстрируют, что многих увели в рабство.
Египтяне поселили филистимлян прямо рядом с Израилем. В течение последующих столетий эти соседи постоянно конфликтовали и сражались в войнах, которые определили будущую историю евреев. В этот момент начался конфликт, который продолжается и сегодня.
10. Стали причиной «Темных веков»
«Оловянный перекресток».
Новая родина филистимлян находилась прямо на перекрестье торговых путей. В течение следующих нескольких лет они получили определенную независимость от Египта, и их дрязги и сражениях со своими соседями стали одним из самых значительных моментов в истории человечества. Филистимляне, как полагают, отрезали поставки олова, которое было одним из основных товаров по всему Средиземноморскому побережью.
Подобное было больше, чем просто незначительным неудобством: это олово было ключом к созданию бронзы, а в разгаре был Бронзовый век. В течение следующих 200 лет филистимляне повергли своих соседей в «темные века». Рухнули основные империи, в том числе ханаанская, хеттская, киприотская и микенская. Ближний Восток погрузился в один из самых темных периодов человеческой истории. Те, кто выжил, перешли от бронзы к железу. Наступил расцвет нового Железного века.
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