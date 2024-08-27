7 крутых ковриков, которые легко сделать своими руками
Небольшие напольные коврики способны преобразить пространство и изменить его в лучшую сторону, особенно, если они созданы собственными руками. Самое интересное, что изготовить такие предметы декора можно из самых обычных подручных материалов. В ход могут пойти старые футболки, винные пробки и даже верёвка. Мы подобрали смелые и интересные идеи!
Практичный коврик из винных пробок
Практичный коврик из винных пробок
Если в кладовой накопилась внушительная коллекция винных пробок, то им можно найти практичное применение. Например, соединить их при помощи суперклея и закрепить на тканевой основе для надёжности. Такой аксессуар здорово украсит интерьер прихожей или станет практичным дополнением ванной.
Стильный коврик из верёвки
Стильный коврик из верёвки
Очень крутой коврик в морском стиле получится из обычной верёвки. Нужно лишь набраться немного терпения и попрактиковаться в плетении красивых узлов. Такой аксессуар можно постелить перед диваном в гостиной или в спальне у кровати.
Объёмный декор на старом ковре
Объёмный декор на старом ковре
Иногда средств на новый ковёр недостаточно, да и необходимости в нём особо нет, правда, старый ковёр совсем потерял привлекательный внешний вид. Такое чаще всего происходит со светлыми моделями, особенно, если на ковёр пролили кофе или вино, пятна от которых сложно вывести. Задекорировать проблемные места можно при помощи старого постельного белья, сделав из него милые объёмные элементы.
Коврик из крупной пряжи
Коврик из крупной пряжи
Проще всего сплести коврик из крупной пряжи, для этого понадобятся массивные спицы и очень популярная сегодня толстая пряжа (для одного коврика хватит нескольких мотков). По такому мягкому и пружинистому ковру очень приятно ступать, а в интерьере он смотрится уютно и оригинально.
Изящный коврик из шпагата
Изящный коврик из шпагата
Для изготовления необычного коврика можно использовать самые разнообразные материалы, например, шпагат. Из него получится создать очень элегантный и утончённый по дизайну аксессуар, который удачно украсить интерьер в стиле прованс или шебби-шик.
Цветной коврик из старых футболок
Цветной коврик из старых футболок
Не стоит спешить выбрасывать старые футболки или платья, они могут пригодиться и сослужить долгую службу. Если порезать старые вещи на длинные лоскуты, то их вполне можно использовать вместо пряжи. Коврик при этом получится ярким, интересным и необычным!
Пушистый коврик из помпонов
Изделия из помпонов сегодня пользуются большой популярностью, стоит взять на заметку этот факт. Тем более, что самостоятельно изготовить помпоны из нитей не составит труда, хотя для тех, кто экономит своё время, сегодня производят специальную пряжу с объёмными элементами.
Пушистый коврик из помпонов
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