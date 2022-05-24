Растения-антисептики: рецепты народной медицины

Антисептические средства широко используются для борьбы с микробами. В аптечке почти у каждого есть своеобразный «джентльменский набор» препаратов, который могут спасти от различных инфекций: чаще всего сюда входят такие средства, как йод, перекись водорода, зеленка и даже медицинский спирт. Но бывают случаи, когда использовать эти препараты не получается. К примеру, чем обработать открытую рану? Йод только сожжет поврежденные ткани, а перекись водорода пусть и справится с поставленной задачей, но подарит вам множество весьма неприятных впечатлений.







На помощь придет, как ни странно, народная медицина. Мы, конечно же, не предлагаем вам сомнительных способов, да и вообще советуем крайне осмотрительно относиться к самой идее самолечения. Однако существует немало проверенных годами и опытом природных средств, которые выступают в качестве отличных антисептических препаратов. О них и пойдет речь.







Аптечная ромашка

Эвкалипт

Почки сосны

Листья подорожника

Чеснок

Хрен

Василек синий

Шалфей

Вереск

Тимьян