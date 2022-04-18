Советы по уходу за клубникой весной

Последуйте простым, но важным советам агрономов по уходу за клубникой весной, чтобы летом собрать замечательный урожай сладкой клубники! Все работы проводятся в конце апреля-начале мая.







Первый совет по уходу за клубникой заключается в обрезке старых листьев. Они являются рассадником бактерий и причиной болезней клубники, а потому не поленитесь и удалите секатором все старые листья как можно ближе к кустику клубники. Эти листья рекомендуется сжечь.







Второй совет — прополка. Если у вас на участке нет сорняков рядом с клубникой, то можете пропустить этот пункт. Если же есть такие сорняки, как одуванчик, то аккуратно извлеките растение вместе с корнем, стараясь не повредить корни клубники.







Третий совет — подкормка клубники весной. Такая подкормка насытит кустик после зимы, а также даст ему силы расти и развиваться к лету. Можно подкормить сначала любой азотной подкормкой (органической или минеральной), а когда она образует плоды — дать калийно-фосфорную подкормку. Можно дать клубнике в конце апреля-начале мая нашатырный спирт. Нашатырь также отпугивает майского жука от клубники. Подкормка разводится из расчёта 2 ст. л. нашатырного спирта, 2 ст. л. гумата (для ускорения усвоения азотной подкормки) на 10 л воды.

На 1 кустик клубники даётся 1 литр подкормки. Перед подкормкой почва обязательно должна быть увлажнена (после дождя или полива).Четвёртый совет, который обезопасит клубнику от слизней, улиток и других вредителей — это мульча хвойным опадом (сосна, ель и другие хвойные). Посыпьте опадом кустик вокруг. Это не только сохранит влагу в земле, но ещё и подкисляет почву, а это очень нравится клубнике. Если нет хвойного опада, то можно использовать солому.Подробнее о том, как ухаживать за клубникой весной, смотрите в видео ниже: