Список самых дорогих велосипедов в мире

10-е место: Brogue Bike – результат совместной работы известных дизайнеров Nick Fitch, Nicholas James и Simon Harcourt . На создание данного экологически чистого средства передвижения им понадобилось восемь недель кропотливого ручного труда.В июне 2012 года в Лондоне был представлен разработанный в стиле ретро велосипед, седло, руль, рама и крылья которого были обтянуты натуральной кожей, а руль украшен серебряными вставками, инкрустированными бриллиантами шоколадного цвета. Цена стильного Brogue Bike – 38,8 тысяч долларов.9-е место: Aston Martin One-77 Superbike – работа высоко почитаемого британского производителя Астон Мартин, широко известного в мире своими суперкарами, на одном из которых ездил знаменитый суперагент Джеймс Бонд. Superbike, который будет выпущен в количестве всего 77 экземпляров, оснащен новейшей системой регистрации данных, которую можно найти в гоночных автомобилях последнего поколения.Его спортивный характер проявляется в датчиках, отслеживающих скорость, углы спуска, подъема, температуру окружающей среды, а также в биометрических датчиках, заботящихся о состоянии велосипедиста, которые собирают информацию о частоте пульса, дыхания, температуре тела и т.д. Стоимость модели составляет 39 000 долларов.Самые дорогие велосипеды в мире8-е место: Montante Luxury Gold Collection – женский велосипед, выпущенный итальянской маркой Montante, которая сегодня весьма популярна среди любителей экологически чистого транспорта.Созданный исключительно для женщин велосипед несет в себе чисто женскую роскошь дизайна: его рама полностью покрыта 24-каратным золотом, сиденье и руль обтянуты кожей питона, а последним штрихом, придающим особенного лоска , выступают 11 тысяч кристаллов Swarovski. Приобрести велосипед Montante Luxury Gold Collection можно за 46 000 у.е.7-е место: 1890 Tiffany & Co. Bicycle – творение знаменитой ювелирной компании Tiffany & Co., изготовленное в далеком 1890 году, когда двухколесный транспорт пользовался большой популярностью среди аристократии. Он был создан специально для одной из самых прославленных артисток того времени, Лиллиан Рассел . Вся конструкция антикварного 1890 Tiffany & Co. Bicycle украшена серебряными вставками с фигурным теснением, седло обтянуто натуральной кожей, а ручки выполнены из резной слоновой кости. Женский ретро-велосипед вновь напомнил о себе в 2008 году, когда компания выставила его на аукцион Bonhams Нью-Йорке, где он был продан за ошеломляющие 50 000 долларов.6-е место: Chrome Hearts x Cervelo Bike – велосипед, созданный в 2010 году престижной канадской компанией Cervelo в тандеме с брендом класса люкс Chrome Hearts.Эксклюзивность данного транспортного средства заключается в драгоценных металлах, стразах и изысканной коже, которыми он украшен. Хотя стандартный серийный велосипед Cervеlo P4 TT продается по цене около 6 тысяч долларов, его более роскошный собрат, выпускаемый в ограниченном количестве, обойдется любителям велосипедных прогулок в 60 тысяч долларов США.5-е место: Trek Madone 5.9 SL-7 Diamonds – дорожный велосипед, выпущенный производителем Trek в 2005 году как более роскошный вариант модели Madone 5.9. Произведение велоискусства вполне оправдывает свое название, «семь бриллиантов», поскольку байк был создан в честь седьмой победы велогонщика Лэнса Армстронга на Тур де Франс, а на логотипе модели красуются желтые бриллианты в один карат, выложенные в форме цифры 7. Кроме того, корпус велосипеда усыпан сотней бесцветных бриллиантов.Производитель выпущенного в одном экземпляре велосипеда изначально выставил цену в 60 тысяч долларов, но на проходившем в 2005 году благотворительном аукционе анонимный покупатель отдал за него 75 000 условных единиц. Все вырученные от продажи средства были переданы в благотворительный фонд Лэнса Армстронга – великого спортсмена, которому удалось победить рак и вернуться в велоспорт.4-е место: Aurumania Crystal Edition Gold Bike – велосипед, выпущенный в 2009 году шведской компанией Aurumania, одной из ведущих в области производства роскошных велосипедов. Его эксклюзивность объясняется тем, что вся поверхность велосипеда, включая колеса, раму и спицы, покрыта 24-каратным желтым золотом . Еще большего блеска двухколесному транспорту придает инкрустация из 600 кристаллов Swarovski. Как и у всех моделей такого уровня руль и сиденье обтянуты натуральной кожей.Лимитированная серия была выпущена всего в десяти экземплярах, на каждый из которых дается 10-ти летняя гарантия. Кроме того, покупателю доставят его велосипед в любую точку планеты, а в придачу к нему могут продать специальную стойку, изготовленную в похожем стиле. Стоимость Aurumania Crystal Edition Gold Bike составляет около 101 000 долларов.3-е место: Trek Madone by KAWS – спортивный велосипед, отличительной чертой которого стали изображенные по всему корпусу и обоих колесах белые зубы. Автор необычного дизайна – широко известный нью-йоркский художник Brian Donnelley.Он создал этот шедевр специально к празднованию участия Лэнса Армстронга в гонке Милан–Сан-Ремо, которая состоялась в 2009 году. Велосипед Trek Madone by KAWS был продан на аукционе Sotheby’s за рекордные 160 000 тысяч долларов.2-е место: Trek Yoshitomo Nara Speed Concept – гоночный велосипед от известного производителя Trek и японского художника Ёшимото Нара. Следует отметить, что в нем нет никаких драгоценных материалов. Изготовленный из углеродного волокна желтый велосипед отличается оригинальным дизайном: он украшен изображениями героев японских мультфильмов-аниме, среди которых инопланетяне и дети-супергерои с боксерскими перчатками на руках. За такое яркое двухколесное средство передвижения на аукционе Sotheby’s отдали колоссальную сумму – 200 тысяч американских долларов.1-е место: Butterfly Trek Madone – самый дорогой велосипед в мире, созданный известным британским художником Дэмьеном Хёрстом (Damien Hirst). Для декора гоночного велосипеда было использовано более 100 настоящих бабочек, которых собственноручно вырастил автор идеи. Их крыльями Хёрст украсил раму и обода колес велосипеда . Данное оформление хоть и выглядит очень ярко и красиво, однако вызвало много негатива со стороны защитников прав животных. Это творение было создано в честь легенды велоспорта, Лэнса Армстронга, специально для его участия в Тур де Франс в 2009 году. Изначальная заявленная цена, по которой планировали продать Butterfly Trek Madone на аукционе Sotheby’s, составляла 1,3 млн долларов, однако максимальная предложенная покупателем цена остановилась на пометке 500 тысяч долларов, что также весьма солидно для двухколесного транспорта. Все вырученные средства были переданы благотворительным целям фонда Лэнса Армстронга.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)