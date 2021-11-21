11 экзотических видов массажа, за которыми стоит ехать за границу

Искусство массажа настолько древнее, что, кажется, люди всегда этим занимались. С помощью механического воздействия на тело лечили болезни, изгоняли злых духов, привлекали удачу и, конечно же, доставляли удовольствие. А сегодня, с возможностью путешествовать и открывать новое, массаж стал и своеобразным видом туристического экстрима. Взгляните, какие странные «массажные услуги» можно получить в разных странах мира.



Если вы достаточно любопытны и готовы платить за необычные (и не всегда приятные) ощущения, можно испытать на собственной спине эти экзотические разновидности массажа.







Массаж питонами

Слоновий массаж

Массаж ножами

Массаж пощечинами

Массаж лица птичьим пометом

Массаж щекоткой

Массаж кактусами

Массаж вениками

Массаж улитками

Массаж горячими блинчиками

Огненный массаж