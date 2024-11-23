Почему петухи кукарекают перед рассветом

С самого юного возраста все знают — петухи кукарекают, и делают это по утрам, с восходом солнца. С этим криком просыпается деревня или посёлок и начинается рабочий день. Однако, всегда многих интересует вопрос, как петухи без часов, самостоятельно могут определять время?







Есть различные предположения о внутренних часах этих птиц, а также как часть эволюции.

Но, как выяснилось уже давно, все причины куда проще. Сами хозяева петухов, их место обитания совершенно не оказывают никого воздействия на птиц, всё это заложено в их природе, не более того.Крик это и есть петушиная песньНельзя выделить всего одну главную причину кукарекания петухов, их несколько. Такое необычное поведение среди домашних птиц имеет глубокие корни в их происхождении как вида, а также и социальной жизни. Но, естественно первопричина это безусловно инстинкт — установления своего главенствования на территории, а также следственно и привлечение самок. Это пение, а у петухов такой звук именно пение, это своего рода специальный сигнал свидетельствующий другим особям, что территория, где находится петух, уже занята им, а также, что самец готов к спариванию. Так петухи уменьшают ту агрессию, которая может возникнуть при схватке и в целом уменьшают её вероятность.Также кукарекание — это язык птиц, они не просто обозначают себя, но и предупреждают свою стаю об опасности, например хищники, либо о погодных условиях, а также отсутствии, либо наоборот добыче пищи. Звуковые сигналы не могут не быть важной частью общественной жизни петухов. Дело в том, что практически все домашние птицы издают разные звуки после того как просыпаются, к ним можно отнести соловьёв, скворцов или канареек.Ведь все они имеют самостоятельное определение времени и пробуждаются в одинаковое время как зимой, так и летом. Вне зависимости, встало ли зимой солнце, идёт ли дождь, птица всё равно начнёт петь.Главный самец в стаеПетухи, как говорилось ранее своими звуками сигнализируют сородичей о различных вещах, потому они продолжают кукарекать на протяжении целого светового дня, пока не лягут спать. Если в стае находятся несколько петухов, то такие звуки позволяют поддерживать важную иерархию, что способствует координации действий всей стаи. Крики помогают укреплять социальную иерархию, позволяя слабейшим петухам понимать, кто в стае является доминирующим.Как они определяют, когда можно начинать петь? Дело в том, что петухи, как вид, довольно чувствительны к разным изменениям в световом цикле, он как раз и происходит с восходом солнца. В это время уровень света, плюс к этому также и температура вокруг, активность всех окружающих курятник, разнообразные шумы, могут сообщить птицам, что наступает утро и можно начинать «петь». Конечно, иногда точное время пред рассветом может варьироваться, ведь зимой светлеет позже постепенно, с разницей около двух минут каждый день.Проснулся петух — просыпаются все вокругИногда кукареканье может быть не связано со всеми этими факторами, а с иными причинами, например стрессом, которые испытывают птицы, их здоровьем, испугом. Если наступает период спаривания петух может кричать на протяжении всего дня.Кроме петухов подобными утренними криками обладают и другие птицы, просто они не одомашненные. Но, всё же эта привычка у петухов осталась со времён, когда они были ещё дикими, от их предков. Также и сила звука этого крика очень велика, он может распространиться по округе на расстояние более двух километров. это очень хорошее и эффективное средство коммуникации вида. Плюс к этому они имеют и очень хорошо развитый слух, не кричат просто в пустоту, их точно слышат сородичи.Может случиться схваткаДля того, чтобы точно никто из конкурентов, которые, например, в деревнях, точно могут обитать где-то поблизости, петухи точно и досконально осознают важность своего «пения». Потому для того, чтобы начать кукарекать они сначала выбирают то место, откуда их будет слышно лучше всего. Чаще всего забираются на возвышенности, на заборы, иногда немного взлетают, например на холмы или небольшие постройки, в виде колодца или дровника. Всё это необходимо чтобы ещё больше увеличить диапазон звука.Должен быть один главный в курятникеЕсли бы они так и продолжили быть дикими птицами, это бы не выглядело столь необычно, ведь в дикой среде именно подобного рода способ коммуникации и отвоевания территории оказывает существенное влияние на само выживание и размножение куриц и петухов. Но, как правило, в условиях домашнего проживания это своем не нужно, этот рефлекс теряет свою актуальность. Вокруг них располагается практически полностью защищенная среда, не требующая такого громкого крика для оповещения об опасности извне. Но, инстинкты такое дело, что от них просто не избавиться, они так на протяжении веков и руководят их поведением.Но, всё же есть небольшой плюс того, что инстинкты петухов сохранились и по сей день. Это плюс для людей, их хозяев. При различных исходах, их крики как часы помогают с точностью определить время, ситуации бывают разные, а петухи никогда не ошибаются. А если они кричат постоянно, то можно понять о ситуации происходящей на дворе, если молчат, то тоже значит что всё в порядке.Их сигналы несут разную информациюИерархия в мире животных очень важна, нельзя не уделить ей внимание. Петух зачастую является единственным самцом в стае, он же устанавливает правила своего гарема и управляет, руководит им. В тот момент когда петух начинает кричать, все куры вокруг тут же обращают на это внимание. Его крик, кроме напоминания, что территория занята, также демонстрирует его достоинства как самца перед курами, о которых в животном мире тоже принято напоминать время от времени. Порядок в группе для птиц чрезвычайно важен.А уже когда в одном курятнике уживаются не один, а несколько петухов, отсутствие постоянной конкуренции невозможно, возникает конкуренция. Как правило, чем сильнее петух, тем сильнее его песня и доминантный самец он, ему и предоставляется право первой песни. Это вовсе не означает, что другие петухи не поют, они тоже могут, но только после главного в стае, каждый знает свою роль.Для людей их крики тоже сигналТакже важно отменить, что среди пернатых есть и своего рода наказания. За то, что младший в иерархии петух начал кукарекать раньше вожака. За этим тут же последует агрессия, его поставят на место, а может и случиться настоящий бой, схватка за выявление лидерства. Либо, чтобы сместить вожака, либо напомнить о своих правах и авторитете.Что же касается фольклора и русской культуры, то петух в них присутствует практически всегда, занимает очень важную и порой главенствующую роль. Он олицетворяет не просто время, когда наступает рассвет, а также сам свет и начало новой жизни. Петушиные песни своего рода знак о пробуждении после сна, морева, наполнения энергией, символ окончания тьмы и начала нового дня. Также есть в русском фольклоре и огромное множество поверий, которые неотрывно связаны с петухами и их кукареканием. Их самый первый крик перед рассветом означает не просто наступление нового дня, а то, что все злые силы изгнаны, тьма отступила.Дикий петух тоже кукарекаетПетушиные песни не просто такой необычный и редкий, как иногда некоторым кажется, природный феномен. Это распространено у всех птиц, просто петухи имеют такой голос, а также символом пробуждения утром, в мифологии и важная социальная иерархия в стае для самих птиц.В курятнике своя иерархия