Призраки за партой: студенческий альбом выпускниц медицинского колледжа

Экзорцизм в лифте.
Выпускной альбом после окончания школы или университета - это память на всю жизнь о зачастую самых ярких годах своей молодости. Улыбающиеся люди за партами, возле доски, смеющиеся компании, строящие друг другу "рожки"... Но выпускницы медицинского колледжа китайского города Bengbu решили подойти к своему альбому совершенно по-другому.
Душевная переменка на складе.
Подготовка к экзамену.
В этом июне для этих студенток закончится их учеба в медицинском колледже, осталось несколько экзаменов и выпускной. Однако альбом на память у девушек уже готов. Ну и что, что он не похож на остальные альбомы - девушки уверены, что их необычные фотографии как нельзя лучше отображают университетскую жизнь. Старое здание, остро нуждающееся в ремонте, бледность студенческих лиц, измученных ночной зубрежкой, перемещения между аудиториями "словно призраки" - вот она, студенческая жизнь!
В ожидании окончания лекций.
Жизнерадостные студенты во время большой перемены.
Студенты к уроку готовы.
Студенческий выпускной альбом учащихся медицинского колледжа китайского города Бенгбу.
В коридорах медицинского колледжа.
Фото на память.
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