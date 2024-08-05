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Призраки за партой: студенческий альбом выпускниц медицинского колледжа


Экзорцизм в лифте.

Экзорцизм в лифте.

Выпускной альбом после окончания школы или университета - это память на всю жизнь о зачастую самых ярких годах своей молодости. Улыбающиеся люди за партами, возле доски, смеющиеся компании, строящие друг другу "рожки"... Но выпускницы медицинского колледжа китайского города Bengbu решили подойти к своему альбому совершенно по-другому. Их альтернативные фотографии из классных комнат повеселили (и, может быть, даже немного напугали) многих пользователей Интернета.

Душевная переменка на складе.

Душевная переменка на складе.

 
Подготовка к экзамену.

Подготовка к экзамену.

 

В этом июне для этих студенток закончится их учеба в медицинском колледже, осталось несколько экзаменов и выпускной. Однако альбом на память у девушек уже готов. Ну и что, что он не похож на остальные альбомы - девушки уверены, что их необычные фотографии как нельзя лучше отображают университетскую жизнь. Старое здание, остро нуждающееся в ремонте, бледность студенческих лиц, измученных ночной зубрежкой, перемещения между аудиториями "словно призраки" - вот она, студенческая жизнь!
В ожидании окончания лекций.

В ожидании окончания лекций.

 
Жизнерадостные студенты во время большой перемены.

Жизнерадостные студенты во время большой перемены.

 
Студенты к уроку готовы.

Студенты к уроку готовы.

 
Студенческий выпускной альбом учащихся медицинского колледжа китайского города Бенгбу.

Студенческий выпускной альбом учащихся медицинского колледжа китайского города Бенгбу.

 
В коридорах медицинского колледжа.

В коридорах медицинского колледжа.

 
Фото на память.

Фото на память.

 

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