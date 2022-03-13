6 школьных приемов, которые выручат и во взрослой жизни

Простые, но полезные трюки, которые люди помнят с детства.
Что многим помнится из школьной программы? Таблицу умножения, основы правописания и карту мира? А еще вы наверняка не забыли и до сих пор пользуетесь в повседневной жизни простыми трюками: определяете количество дней в месяце по костяшкам пальцев, а последовательность планет – в соответствии с несложным детским стихотворением.
1. Как легко узнать количество дней в месяце?
Количество дней в месяце соответствует костяшкам в кулаке.
Даже повзрослев, заполняя отчеты, мы так часто вспоминаем старый бабушкин способ, чтобы вспомнить, сколько же дней в том или ином месяце. Для этого сжимаем кулак и начинаем считать костяшки, перебирая месяцы по-порядку. Январь попадает на сустав, и это значит, что в месяце 31 день, февраль – на пространство между суставами, значит, дней меньше, в этом случае всего 28. Март – 31, вот апрель уже 30. Так легко узнать полную информацию обо всех месяцах.
2. Фазы луны: растущая или убывающая?
Старая и растущая луна.
Узнать, в какой фазе находится луна, проще простого. Действительно запомнить два слова: старая и растущая. Если месяц образует букву «С», значит, луна убывает, а если «Р», то растет.
3. Как проверить заряд батареек?
Заряженные и разрядившиеся батарейки.
Определить, заряжены ли пальчиковые батарейки, не составит труда, если знать простую хитрость. Достаточно поднять батарейку невысоко над столом или полом и бросить ее. Если батарейка падает и отскакивает, следовательно, ее можно уже сдавать в пункт сбора, а если она приземлилась «стоя», то можно ставить ее в электроприборы.
4. Как узнать время, оставшееся до захода солнца?
Как узнать, сколько времени до захода солнца, по ладони.
Если под рукой нет телефона, чтобы узнать, когда будет заход солнца, то можно воспользоваться дедовским методом. Для этого посмотрите на солнце и вытяните руку таким образом, чтобы указательный палец оказался прямо под солнцем. Далее посчитайте, сколько пальцев можно расположить «до» горизонта. Каждый палец – это отрезок времени, равный 15 минутам. Следовательно, если помещаются четыре пальца, значит, до захода примерно час.
5. Как измерить угол?
Измерение угла при помощи ладони.
Ладонь может запросто выполнить функцию транспортира. Если растопырить пальцы и приложить мизинец к нижней стороне измеряемого угла, то безымянный палец будет располагаться на расстоянии 30 градусов, средний – 45, указательный – 60. Большой палец образует прямой угол.
6. Все планеты солнечной системы
Расположение планет солнечной системы.
Мы Все Знаем: Мама Юли Села Утром На Пилюли. Марс, Венера, Земля, Меркурий, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Это простое детское стихотворение помогает запомнить расположение планет, ведь каждое слово в этой фразе начинается с той буквы, с которой и название планеты. Есть и другой стишок: «Мы Встретимся Завтра, Мой Юный Спутник, У Новой Планеты». Он также многим известен.
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