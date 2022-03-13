6 школьных приемов, которые выручат и во взрослой жизни

Простые, но полезные трюки, которые люди помнят с детства.

1. Как легко узнать количество дней в месяце?

Количество дней в месяце соответствует костяшкам в кулаке.

2. Фазы луны: растущая или убывающая?

Старая и растущая луна.

3. Как проверить заряд батареек?

Заряженные и разрядившиеся батарейки.

4. Как узнать время, оставшееся до захода солнца?

Как узнать, сколько времени до захода солнца, по ладони.

5. Как измерить угол?

Измерение угла при помощи ладони.

6. Все планеты солнечной системы

Расположение планет солнечной системы.