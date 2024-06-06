Мелочи в доме, которые выдают неряшливую хозяйку

Хорошая хозяйка – не та, которая любит убирать. Настоящая королева порядка способна поддерживать чистоту в любой ситуации и распознавать мелочи, которые способны сделать ее неряхой в глазах гостей.

Рассказываем, какие вещи в квартире чаще всего портят первое впечатление и заставляют друзей шептаться за вашей спиной.

1. Грязный засаленный диван

2. Зеркала с разводами

3. Гора посуды в раковине

4. Забитый холодильник с запахом

5. Швы на плитке с плесенью

6. Увядшие цветы

7. Губки и тряпки на видном месте

Регулярная уборка, которая обычно проводится раз в неделю, традиционно включает в себя мытье полов, протирание пыли, чистку сантехники и пр. Однако, с головой погружаясь в этот базовый набор дел, мы забываем о не менее важных мелочах, которые, по закону подлости, первыми бросаются в глаза. Именно они с головой выдают нерадивую хозяйку, даже если вы уделяете наведению порядка все свои выходные. Давайте разбираться, каким нюансам следует уделять пристальное внимание, чтобы никто из гостей даже на секунду не усомнился в вашей компетенции.Диван нужно вовремя чистить от пятен и пыли.Как давно вы чистили свою мягкую мебель? Обычно эта процедура не входит в базовый «уборочный» список, поэтому диваны и кресла остаются без должного внимания. А ведь на них ежедневно скапливается огромное количество пыли, и чем дольше вы это игнорируете, тем быстрее обивка становится грязной. Не нужно забывать и про пятна. Стоит лишь раз проигнорировать капли от кофе или жирный след от упавшего бутерброда, как к нему начнут добавляться следующие. В итоге – грязная засаленная мебель в центре гостиной «на радость» вам и гостям.Чтобы очистить диван и кресла от пыли, достаточно пропылесосить их специальной щеткой-насадкой, а для борьбы с пятнами всегда держитесь под рукой бытовую химию, предназначенную для выведения загрязнений с мягкой тканевой обивки.Зеркало в брызгах от пены и зубной пасты.Разводы от воды, отпечатки пальцев, слой пыли и прочие загрязнения на зеркале способны в два счета испортить интерьер. Особенно заметни такие промахи в прихожей и в ванной комнате – местах, куда гости попадают сразу после входа в квартиру. Советуем вытирать зеркала сразу после того, как на них появились загрязнения – так привести в порядок поверхность будет гораздо проще и быстрее. Можно использовать профессиональную бытовую химию, которая придаст зеркалам особого красивого блеска, а можно пользоваться подручными средствами. Например, лимонным соком.Возьмите пластиковую бутылку, налейте в нее 500 миллилитров теплой воды, добавьте две чайных ложки средства для мытья посуды и две столовых ложки лимонного сока. Хорошо все перемешайте и с помощью пульверизатора распылите на зеркало. Оставьте раствор на пару минут, после чего протрите поверхность влажной губкой и досуха вытрите чистой салфеткой. Зеркало не только будет идеально чистым, но еще станет источать приятный цитрусовый аромат.Когда долго накапливаете грязную посуду.Согласны, мыть посуду всегда лень, особенно вечером, после тяжелого рабочего дня. Не зря в некоторых семьях даже устраивают мини-соревнования, проигравший в которых отправляется на кухню мыть тарелки. Хорошо, если есть посудомойка – она в два счета решит все ваши проблемы. А если нет? Тогда приходится «разгружать» раковину собственными руками. И желательно это сделать до прихода гостей, потому что они обязательно заглянут на кухню и обратят внимание на гору грязной посуды.Если у вас нет посудомойки, возьмите на заметку эти рекомендации. Посчитайте, сколько комплектов тарелок, кружек, ложек и вилок нужно на вашу семью, а остальное уберите на самую высокую полку. Так вы избавитесь от соблазна доставать новую партию чистой посуды, вместо того, чтобы помыть грязную. Также не забывайте приводить в порядок раковину: заведите отдельную губку для ее чистки, а в конце обязательно вытирайте насухо поверхность. Остатки пищи и влажная среда в кухонной мойке являются отличными условиями для размножения микробов и грибков, которые существенно портят атмосферу на кухне, становясь причиной неприятного запаха, в том числе).На заметку: Есть один вариант, как замаскировать свой промах, если помыть тарелки вы уже не успеваете. Можно закрыть слив в раковине, набрать теплой воды, добавить несколько капель моющего средства и хорошо вспенить. Пена замаскирует тарелки, и бонусом на кухне будет витать приятный аромат.Продукты нужно вовремя перебирать.Вряд ли гости специально отправятся с ревизией в холодильник, но ведь вы можете попросить их принести оттуда соус или бутылку с водой, правда? И тогда все ваши «грязные» секреты вылезут наружу. В целом, порядок в холодильнике нужно поддерживать не ради гостей, а ради себя и своего здоровья. Во-первых, хаотично разбросанные продукты, упаковки, остатки ужина в контейнерах смотрятся неаккуратно и сильно усложняют процесс эксплуатации холодильника. Во-вторых, если неправильно хранить пищу продукты быстро портятся и начинают источать неприятный аромат. В-третьих, перегруженные полки ухудшают циркуляцию внутри холодильника, вследствие чего он может сломаться.По этой причине рекомендуем как можно чаще проводить ревизию и проверять срок годности пищи. Выделите под каждую категорию продуктов свою зону, чтобы вам было легче их искать, разложите готовую еду по герметичным контейнерам, которые плотно закрываются, не давая распространяться запахам. Раз в месяц можете устраивать тотальную уборку: вынимайте полки, тщательно протирайте все «внутренности», мойте поддоны, обрабатывайте поверхности уксусом в качестве дезинфекции, и пр.Грибок между плитками в ванной комнате.Когда руки доходят до уборки в ванной комнате, первым делом мы чистим унитаз, моем раковину, убираем разводы на стенках душевой кабины, приводим в порядок зеркало. А вот плитка часто остается без должного внимания. Как результат – эффект от уборки нулевой, потому что на стенах разводы, а на швах – плесень, и только они привлекают внимание. Старайтесь не игнорировать эти зоны в процессе уборки. Обрабатывайте их специальными средствами, чтобы проблема не распространилась. Кстати, если швы между кафелем просто грязные, их можно легко привести в порядок с помощью обычной пищевой соды и старой зубной щетки.Речь идет и о цветах в вазе, и о комнатных растенияхЭто касается не только букетов в вазе, которые вам когда-то подарили, но также комнатных растений (забывали поливать вовремя – вот результат). В первом случае поскорее выбросьте цветы, пока вода не начала источать неприятный аромат. Во втором – попробуйте реанимировать растения: хорошо полейте, устройте «душ» с помощью пульверизатора. Если горшок стоит на видном месте, а гости уже на пороге, поменяйте его с более свежим и красивым комнатным цветком, который будет все внимание перетягивать на себя.Храните губки и тряпки в специальном контейнереПожалуй, краеугольным камнем любой кухни являются губки и тряпки. Обычно они лежат на бортике раковины, и выглядит это, мягко говоря, неаккуратно. А когда из-за чрезмерной влаги и кусочков пищи они еще и начинают источать неприятный запах, ситуация совсем выходит из-под контроля.Приучите себя обязательно сушить тряпку после того, как протрете ею стол. Желательно делать это на рейлинге или приобрести специальный держатель. Что касается губок, то можно положить их в красивую мыльницу. Кстати, в ходе одного исследования ученые выяснили, что на 86% губок и тряпок живут дрожжи и плесень, поэтому не забывайте их менять как можно чаще.