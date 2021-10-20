Идеальное укрытие для роз на зиму

Розы — очень красивые и при этом довольно нежные цветы, поэтому зима с ее морозами безусловно опасна для них. Чтобы розарии радовали вас и в следующем сезоне, им необходимо помочь перезимовать, не вымерзнув и не сопрев, а для этого свои цветники, конечно, необходимо правильно подготовить к холодам.





Подготовка почвы

Подготовка кустов

Укрытие

Готовить к зиме нужно не только сами розы, но и почву, в которой они находятся. Перед обработкой ее необходимо очистить от опавшей листвы. Если в вашем розарии есть укрытые молодые кустики, колпаки с них тоже нужно снять и оставить «малышей» под общим, «взрослым» укрытием.Расчищенную почву затем необходимо обработать раствором медного купороса. Такая обработка избавит почву от грибков, мха, а также личинок насекомых, которые могут в ней находиться. Медный купорос необходимо развести в отношении 500 г на 10 л воды, чтобы получить 5% раствор. Получившимся раствором проливаем почву.Также хорошо перед укрытием обработать почву фунгицидом, например, препаратом «Хорус». Его достаточно использовать в соотношении 4 г на 10 л воды, однако если в сезон ваши растения довольно сильно переболели, можно увеличить дозу до 10 г на 10 л воды.Перед укрытием кусты также необходимо обработать, а именно обрезать и опустить их.Например, в случае с плетистыми и иными высокими розами их необходимо увязать, а затем пришпилить к земле с помощью специальных скоб.Гибридные, английские и другие схожие разновидности розовых кустов необходимо обрезать до высоты укрытия, чтобы за зиму они не прорвали материал, который к тому же немного опустится под весом снега.Не забывайте обрабатывать большие срезы, например, пастой «Раннет».Укрывать розы лучше всего до начала устойчивых заморозков. Использовать для этого можно дуги, которые создадут каркас, а в качестве материала для накрытия — спандбонд.До начала устойчивых заморозков, что обычно обозначает до ноября, необходимо оставить материал приоткрытым с двух сторон, чтобы кусты не прели.А ниже вы можете посмотреть видео о том, как правильно укрыть розы на зиму.