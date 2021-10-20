Идеальное укрытие для роз на зиму

Розы — очень красивые и при этом довольно нежные цветы, поэтому зима с ее морозами безусловно опасна для них. Чтобы розарии радовали вас и в следующем сезоне, им необходимо помочь перезимовать, не вымерзнув и не сопрев, а для этого свои цветники, конечно, необходимо правильно подготовить к холодам.
Подготовка почвы
Готовить к зиме нужно не только сами розы, но и почву, в которой они находятся. Перед обработкой ее необходимо очистить от опавшей листвы. Если в вашем розарии есть укрытые молодые кустики, колпаки с них тоже нужно снять и оставить «малышей» под общим, «взрослым» укрытием.
Расчищенную почву затем необходимо обработать раствором медного купороса. Такая обработка избавит почву от грибков, мха, а также личинок насекомых, которые могут в ней находиться. Медный купорос необходимо развести в отношении 500 г на 10 л воды, чтобы получить 5% раствор. Получившимся раствором проливаем почву.
Также хорошо перед укрытием обработать почву фунгицидом, например, препаратом «Хорус». Его достаточно использовать в соотношении 4 г на 10 л воды, однако если в сезон ваши растения довольно сильно переболели, можно увеличить дозу до 10 г на 10 л воды.
Подготовка кустов
Перед укрытием кусты также необходимо обработать, а именно обрезать и опустить их.
Например, в случае с плетистыми и иными высокими розами их необходимо увязать, а затем пришпилить к земле с помощью специальных скоб.
Гибридные, английские и другие схожие разновидности розовых кустов необходимо обрезать до высоты укрытия, чтобы за зиму они не прорвали материал, который к тому же немного опустится под весом снега.
Не забывайте обрабатывать большие срезы, например, пастой «Раннет».
Укрытие
Укрывать розы лучше всего до начала устойчивых заморозков. Использовать для этого можно дуги, которые создадут каркас, а в качестве материала для накрытия — спандбонд.
До начала устойчивых заморозков, что обычно обозначает до ноября, необходимо оставить материал приоткрытым с двух сторон, чтобы кусты не прели.
А ниже вы можете посмотреть видео о том, как правильно укрыть розы на зиму.
Читать далее →
Свежие комментарии