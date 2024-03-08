Сохранить, спрятать или принести в жертву: зачем древние люди «топили» сливочное масло в болоте

Историки и археологи довольно часто «копаются» не просто в земле, а в болоте. Ведь, как известно, торфяники – идеальный естественный консервант. А наши предки совершенно не брезговали использовать их в качестве сакральных мест, а также чисто в практических целях. Так что ученые привыкли находить именно в болотах самые разные артефакты. Правда, обнаружить «сюрприз» в виде сливочного масла они явно не ожидали. И этот ребус надолго озадачил современных историков.
Еще с древних времен болота не только пугали людей своими порой непроходимыми топями, но и привлекали своими залежами, которые можно вполне успешно использовать в хозяйстве. И сегодня известна деятельность торфорезов, которые используют «дары болот» как топливо: торф высушивается и становится источником тепла для приготовления пищи. Известна и религиозная деятельность на этих холодных и влажных местах – в качестве «алтаря» для ритуальных жертвоприношений.
Чего только не найдешь в болоте. /Фото: animalworld.com.ua
Но, пожалуй, наиболее активно использовалась способность торфяников к консервации, ведь кислорода там мало, а вот дубильной кислоты – много. Поэтому древние люди довольно часто хранили в болотах скоропортящиеся продукты, например, мясо. Было среди этого перечня и сливочное масло.
Болотное масло. /Фото: animalworld.com.ua
Само понятие «болотное масло» было известно человечеству довольно давно – по информации Novate.ru, самые древние подобные находки насчитывают около 5 тысяч лет. Чаще всего такие тайники в виде бочек находят на территории Северо-Западной Европы, в Ирландии и Шотландии. И, казалось бы, вполне логично, что и многочисленные находки бочек со сливочным маслом свидетельствует именно о желании сохранить этот нужный и весьма дорогостоящий по тем временам продукт. Однако, как впоследствии выяснилось, это была лишь часть исторической истины.
Сосуды для хранения масла. /Фото: animalworld.com.ua
Историки предполагают, что масло в болота погружали еще и потому, что под влиянием торфа оно приобретало специфический, «природный» вкус и подвергалось ферментации. Эту теорию решили доказать журналист Бен Рид и производитель масла Патрик Йохансен, которые взялись за создание своего собственного «болотного» продукта. Контейнеры для хранения энтузиасты сделали из бересты, а для самого процесса изготовления масла были выбраны такие техники, которые были доступны сотни лет назад и считаются традиционными.
Эксперимент по созданию «болотного масла» 21 века. /Фото: fontegro.com
Интересный факт: в древности, чтобы фильтровать сливки для будущего масла, использовали лоскут ткани, причем один и тот же на протяжении всего молочного сезона. Это делалось для того, чтобы сохранить на нем споры, которые образовывали молочнокислые бактерии. Но у авторов эксперимента под рукой подобной ткани не оказалось, поэтому они применили другой традиционный способ фильтрации – с помощью травы.
Фильтр из травы. /Фото: fontegro.com
Рид и Йохансен поместили в болото шесть контейнеров с маслом в болото, один из которых вытащили спустя три месяца. Оставшиеся пять было решено продержать в торфе дольше и последовательно доставать на протяжении семи лет. Результаты подтвердили ожидания экспериментаторов – масло вобрало в себя «естественные» запахи: дегустаторы уловили «аромат дичи», «запах мха», и даже «аромат салями». Авторы этого необычного опыта также нашли практичную пользу полученных знаний в кулинарии.
Контейнеры с маслом. /Фото: fontegro.com
Но не все «болотное масло» «топили» в торфе только для его хранения длительное время. Таким интересным способом продукт прятали, чтобы обезопасить его, но не от порчи. Во времена Средневековья добычей при вражеских набегах практически всегда становилось продовольствие. Поэтому идея сохранить ценное тогда масло от кражи или уничтожения в болоте выглядит весьма логичной.
Занимательный факт: своей особой ценностью масло в Средние века обязано тем, что им часто выплачивалась рента.
Масло в болоте прятали и чтобы не украли. /Фото: pikabu.ru
Среди всех найденных примеров «болотного масла» особенно выделяются те, которые помещались в торф без какого-либо сосуда для хранения – бочки или кожаного мешка. Ученые предполагают, что в этом случае продукт играл роль подношения богам. Такой кусок масла весом в 10 килограмм был извлечен торфорезами из болота в Ирландии. Ученые датировали находку 1 тысячелетием до нашей эры.
Этому куску масла больше 2000 лет. /Фото: zele.ru
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