Сохранить, спрятать или принести в жертву: зачем древние люди «топили» сливочное масло в болоте

Чего только не найдешь в болоте. /Фото: animalworld.com.ua

Болотное масло. /Фото: animalworld.com.ua

Сосуды для хранения масла. /Фото: animalworld.com.ua

Эксперимент по созданию «болотного масла» 21 века. /Фото: fontegro.com

Фильтр из травы. /Фото: fontegro.com

Контейнеры с маслом. /Фото: fontegro.com

Масло в болоте прятали и чтобы не украли. /Фото: pikabu.ru

Этому куску масла больше 2000 лет. /Фото: zele.ru