Как обогреть теплицу за 300 рублей

Обогрейте теплицу за сущие копейки! Соберите самодельную, простую, но весьма эффективную печь из простых материалов.
Она будет довольно хорошо обогревать теплицу и защищать растения в заморозки. При этом при горении печи нет продуктов горения.
Что понадобится:
консервная банка;
картон;
отработанное масло или парафин; оцинкованная труба 110 мм;
труба для дымохода.
Изготовление печи
Два куска картона надрежьте до половины по центру. Соедините — получится импровизированный фитиль. Вставьте в консервную банку.
Из оцинкованной трубы нижнюю часть печи. Вырежьте и примерьте на банку.
Установите трубу на банку. Подожгите фитиль, дождитесь, пока он разгорится.
Наденьте сверху остальную конструкцию из той же оцинкованной трубы и трубы для дымохода. Сначала она будет коптить, но через некоторое время прекратит. Время работы на таком топливе — примерно 10 часов. Достаточно обогревать теплицу в заморозки и вовремя менять «топливо».
Читать далее →
Свежие комментарии