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Как обогреть теплицу за 300 рублей

Обогрейте теплицу за сущие копейки! Соберите самодельную, простую, но весьма эффективную печь из простых материалов.
Она будет довольно хорошо обогревать теплицу и защищать растения в заморозки. При этом при горении печи нет продуктов горения.



Что понадобится:

консервная банка;

картон;

отработанное масло или парафин; оцинкованная труба 110 мм;

труба для дымохода.

Изготовление печи



Два куска картона надрежьте до половины по центру. Соедините — получится импровизированный фитиль. Вставьте в консервную банку.



Из оцинкованной трубы нижнюю часть печи. Вырежьте и примерьте на банку.



Установите трубу на банку. Подожгите фитиль, дождитесь, пока он разгорится.



Наденьте сверху остальную конструкцию из той же оцинкованной трубы и трубы для дымохода. Сначала она будет коптить, но через некоторое время прекратит. Время работы на таком топливе — примерно 10 часов. Достаточно обогревать теплицу в заморозки и вовремя менять «топливо».


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