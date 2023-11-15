Как обогреть теплицу за 300 рублей

Обогрейте теплицу за сущие копейки! Соберите самодельную, простую, но весьма эффективную печь из простых материалов.

Она будет довольно хорошо обогревать теплицу и защищать растения в заморозки. При этом при горении печи нет продуктов горения.







Что понадобится:



консервная банка;



картон;



отработанное масло или парафин; оцинкованная труба 110 мм;



труба для дымохода.



Изготовление печи

Два куска картона надрежьте до половины по центру. Соедините — получится импровизированный фитиль. Вставьте в консервную банку.Из оцинкованной трубы нижнюю часть печи. Вырежьте и примерьте на банку.Установите трубу на банку. Подожгите фитиль, дождитесь, пока он разгорится.Наденьте сверху остальную конструкцию из той же оцинкованной трубы и трубы для дымохода. Сначала она будет коптить, но через некоторое время прекратит. Время работы на таком топливе — примерно 10 часов. Достаточно обогревать теплицу в заморозки и вовремя менять «топливо».