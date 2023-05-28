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Секрет, благодаря которому пионы огромные и пышные

Одни из самых красивых цветов, которые можно вырастить в своем саду — это прекрасные пионы.
Но, к сожалению, часто бывает так, что бутоны на кустиках совсем маленькие, из них точно не вырастут большие и пышные цветы. Если при осмотре кустиков вы заметите, что бутоны развиваются очень медленно, не расстраивайтесь, ведь решить эту проблему очень просто.

Секрет, благодаря которому пионы огромные и пышные

Самая распространенная причина, почему бутоны медленно развиваются, заключается в том, что им не хватает питания, потому что большую часть питательных веществ забирают боковые пасынки. Если аккуратно оборвать эти пасынки, то все питание будет направлено только на развитие главного бутона.

Секрет, благодаря которому пионы огромные и пышные

При выращивании пионов важно запомнить правило: один стебель — один бутон.

Секрет, благодаря которому пионы огромные и пышные

Только в этом случае получится вырастить красивые цветы, которые долгое время будут радовать своей красотой.

Секрет, благодаря которому пионы огромные и пышные
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