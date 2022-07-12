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Десять забытых суперкаров родом из 90-х

В последнее время все любят вспоминать 90-е годы: какие тогда были развлечения, одежда, автомобили и так далее. Однако не все помнят, что именно в эти годы получили самое большое распространение суперкары. Тогда как ранее подобные авто выпускала в основном компания McLaren, в 1990-е суперкарами стали заниматься сразу десятки автомобильных производителей. Сегодня мы предлагаем вам вспомнить наиболее интересные модели суперкаров родом из конца XX века.

Десять забытых суперкаров родом из 90-х

Panoz Esperante GTR-1.


Автомобиль с яркой внешностью и необычным для суперкара передним расположением двигателя, мощность которого составляет 620 л.с. Esperante GTR-1 может развивать максимальную скорость 360 км/ч, а разгон до сотни занимает 3,2 секунды. Кстати, название марки автомобиля читается как «Пэноз», с ударением на первом слоге.

Десять забытых суперкаров родом из 90-х

TVR Speed 12.


Уникальный суперкар, который не попал ни в серийное, ни даже в мелкосерийное производство. Разработчики TVR Speed 12 сумели создать настоящего монстра буквально с нуля. Мощность 12-цилиндрового двигателя составляет 811 л.с.

Десять забытых суперкаров родом из 90-х

Nissan Skyline GT-R Nismo 400R.


Формально, Skyline GT-R не считается суперкаром, однако его технические характеристики и поведение на трассе позволяют ставить его в один ряд с другими автомобилями в нашем списке.
Nismo 400R оснащен двигателем мощностью в 400 л.с., который способен разгонять автомобиль до первой сотни за 4 секунды, а максимальная скорость составляет 300 км/ч.

Десять забытых суперкаров родом из 90-х

Aston Martin V8 Vantage Le Mans.


На момент своего создания V8 Vantage Le Mans был одним из наиболее мощных автомобилей в мире. Оснащенный V-образным двигателем с двумя компрессорами, мощность которого составляла 608 л.с., суперкар может развивать максимальную скорость 322 км/ч.

Десять забытых суперкаров родом из 90-х

Jaguar XJR-15.


Среднемоторный суперкар XJR-15 отличался весьма оригинальным дизайном, наличием педали газа с электронным приводом и мощным двенадцатицилиндровым двигателем. 450 «лошадей» под капотом легко разгоняли автомобиль до первой сотни за 3,9 секунды.

Десять забытых суперкаров родом из 90-х

Dauer 962 Le Mans.


Суперкар, созданный на базе Porsche 962, того самого, который победил в гонке Ле-Ман в 1993 году. Мощность двигателя Dauer 962 Le Mans составляет 730 л.с., а разгон до 100 км/ч занимает всего 2,7 секунды. Максимальная скорость, которую достигал суперкар, тоже впечатляет – 402 км/ч.

Десять забытых суперкаров родом из 90-х

Mosler Consulier GTP/Intruder/Raptor.


Суперкар, созданный на базе Porsche 962, того самого, который победил в гонке Ле-Ман в 1993 году. Мощность двигателя Dauer 962 Le Mans составляет 730 л.с., а разгон до 100 км/ч занимает всего 2,7 секунды. Максимальная скорость, которую достигал суперкар, тоже впечатляет – 402 км/ч.

Десять забытых суперкаров родом из 90-х

Lister Storm.


Автомобильная компания Mosler Automotive прославилась тем, что выпустила несколько суперкаров с превосходными характеристиками, но сомнительным дизайном. Так или иначе, но Mosler Consulier, оснащенный форсированным V8, на тот момент являл собой достойную конкуренцию всем автомобилям своего класса.

Десять забытых суперкаров родом из 90-х

Vector M12.


Автомобильная компания Mosler Automotive прославилась тем, что выпустила несколько суперкаров с превосходными характеристиками, но сомнительным дизайном. Так или иначе, но Mosler Consulier, оснащенный форсированным V8, на тот момент являл собой достойную конкуренцию всем автомобилям своего класса.

Десять забытых суперкаров родом из 90-х

Cizeta-Moroder V16T.


Единственный автомобиль компании Cizeta Automobili, очень оригинальный, эксклюзивный и, конечно же, мощный. Суперкар имеет два спаренных атмосферных двигателя V8, суммарная мощность которых составляет 540 л.с. По тем временам дизайн Cizeta-Moroder считался весьма красивым — автомобиль даже выиграл приз на дизайнерском конкурсе в Филадельфии.

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