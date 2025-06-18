Клипсы для упаковки с чипсами: какие еще странные товары можно встретить в американском супермаркете

1. Самый свежий лимонный сок!

Соковыжималка для лимона всегда под рукой у американских хозяюшек!

2. Открывашки нового поколения!

Эти открывашки просто незаменимы в быту в США!

3. Находка для тех, кто не переносит корочек на хлебе!

В США не переносят корочки на хлебе!

4. Только для любителей горячей кукурузы!

Держатель горячей кукурузы особенно популярен у любителей барбекю!

5. На страже свежести ваших чипсов!

Зажимы для упаковок чипс активно используются в США!