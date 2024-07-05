Приёмы для хозяек, которые претендуют на высшую награду

Быт занимает столько времени, что иногда хочется просто на все махнуть рукой, и взять отпуск от домашних дел. Увы, еда сама себя не приготовит, одежда сама себя не постирает, а квартира сама себя не приведет в порядок.







Но если постараться, можно максимально упростить бытовую рутину, чтобы она не отнимала все силы.

Прием 1: Замораживайте кофе

Прием 2: Натирайте молнию карандашом

Прием 3: Кладите в шкаф кофейную заварку

Прием 4: Насыпайте в обувь соду

Прием 5: Варите яйца в фольге

Прием 6: Храните пищевую пленку в холодильнике

Прием 7: Закрывайте пакеты бутылкой

Прием 8: Протирайте зеркала огурцом

Прием 9: Кладите огурец в цветочный горшок

Прием 10: Втыкайте в лимон гвоздику

Делимся несколькими приемами, как это сделать.Разлейте кофе по формочкам для льда.Летом холодные напитки становятся особенно популярными. Они хорошо бодрят, утоляют жажду и наполняют энергией. Лимонады, соки, морсы – выбор очень большой. Но если вы остаетесь верным кофе даже в жаркую погоду, тогда идеальный вариантом для вас станет Iced coffee. Делимся секретом, как быстро его приготовить.Сварите крепкий кофе, остудите его, разлейте в формочки для льда и отправьте в морозилку. Утром вам останется лишь добавить несколько кубиков в чашку со свежесваренным напитком, налить немного молока и наслаждаться отменным вкусом. Этот лайфхак поможет решить сразу две задачи: во-первых, вы за пару минут сможете приготовить вкусный айс-кофе, а во-вторых – ускорите остывание своего бодрящего напитка без потери крепости.Благодаря грифелю молния не будет заедать.У вас часто заедает молния на брюках, сумке, ботинках и других вещах? В идеале ее нужно поменять, но если вам срочно нужно бежать на работу, а переодеваться или переобуваться нет времени, ловите экспресс-лайфхак.Возьмите мягкий простой карандаш и пройдитесь им по зубчикам на молнии. Графит сработает в качестве своеобразной смазки, и застежка перестанет заедать. Чтобы карандаш было проще использовать, возьмите изделие помягче, например м2 – его маслянистая текстура придется как нельзя кстати. Это отличное решение, если под рукой не оказалось специального спрея или другого средства.Насыпьте кофейный жмых в мешочек.Если вы стали замечать, что постельное белье «пахнет» затхлостью и сыростью, когда вы достаете его из шкафа, попробуйте приготовить оригинальный поглотитель запахов. Для этого высушите кофейный жмых, заверните его в марлю, насыпьте в хлопковый мешочек и завяжите. После этого положите жмых среди белья и через несколько дней оцените результат. Он будет отлично впитывать в себя влагу и запахи, которые периодически появляются в шкафу, благодаря чему постельное белье всегда будет оставаться чистым и свежим. Экологичный и очень удобный способ борьбы с нежелательными ароматами.На заметку: Перед тем, как класть мешочек в шкаф, проверьте, чтобы он не окрашивался. Такое может произойти, если жмых плохо просох или вы завернули его в слишком тонкий слой марли.Сода впитает в себя влагу.Неприятный запах может появиться не только на полке шкафа среди постельного белья, но также в обуви. Особенно часто это происходит летом, ведь долгие прогулки, влажность и жара являются идеальными условиями для размножения бактерий в обуви. А ведь именно они провоцируют появление неприятных запахов.Один из эффективных способов борьбы с бактериями – сода. Насыпьте несколько столовых ложек порошка и оставьте на ночь. Сода впитает лишнюю влагу, а заодно и продезинфицирует вашу обувь. Утром вам нужно будет лишь вытряхнуть остатки соды и протереть кеды или кроссовки бумажным полотенцем изнутри. Вуаля – от неприятного запаха не осталось даже следа! Кстати, этот лайфхак не только положительно отразится на вашем комфорте, но также продлит срок службы обуви.Заверните каждое яйцо в фольгуЕсли гости уже на пороге и вам быстро нужно приготовить какую-то закуску на стол, идеальным вариантом станут фаршированные яйца. Однако здесь очень важно избежать трещин на скорлупе в процессе варки и, как следствие, вытекания белка. Делимся хитростью, как можно перестраховаться.Возьмите фольгу и заверните в нее каждое яйцо (лучше сделать несколько слоев). После этого опустите их в кипящую воду и поставьте таймер на 10 минут. Благодаря такой «защите» они точно не треснут и не испортят подачу блюда. А чтобы готовые яйца легче чистились, обязательно добавьте в воду три столовых ложки уксуса и чайную ложку соли. Они помогут скорлупе отделиться от белка, и вы сможете легко почистить даже переваренные яйца.Положите пищевую пленку в морозилку.Большинстве хозяек хранят пищевую пленку в ящике вместе с фольгой и пергаментной бумагой, а потом жалуются, что с ней очень сложно работать. Делимся секретом, как сделать пленку более гибкой, послушной, чтобы она легко отрывалась и меньше липла к рукам. Все очень просто – храните ее в морозилке. Холод снижает электризацию, и пленка становится невероятно удобной в работе. Обязательно попробуйте применить этот лайфхак на практике – результат вас приятно удивит и порадует.Так вы сможете сделать пакеты герметичными.Согласны, звучит странно, но лайфхак действительно работает. Если вам нужно надежно и герметично закрывать пакет с крупой, хлебом, порошком или любым другим содержимым, сделайте следующее. Отрежьте верхушку бутылки, проденьте в нее пакет и сверху завинтите крышку.Эта хитрость очень пригодится, если вы собрались, например, на природу. Бутылка поможет обеспечить полную герметичность пакета, благодаря чему продукты не испортятся и не испачкают ничего в машине.Чтобы зеркало не запотевало, протирайте его огурцомЛюбите принимать горячий душ или ванну? Тогда вы наверняка постоянно сталкиваетесь с запотевшим зеркалом. Сразу после водных процедур протирать его лень, а потом поверхность покрывается некрасивым налетом. К счастью, у нас есть решение проблемы.Возьмите огурец, разрежьте его на две части и половинкой овоща протрите зеркало перед тем, как идти в душ. Сок огурца создаст на поверхности тонкую защитную пленку, которая не даст парам оседать. В итоге вы выйдите из душа и сразу сможете навести марафет, не дожидаясь, пока зеркало высохнет. А вторую часть огурца смело можете порезать в салат или использовать в бьюти-целях.Огурец поможет выявить вредителей.Еще один интересный лайфхак с участием овоща. Если вы любите разводить комнатные растения и тщательно следите за их здоровьем, проверьте, все ли у них в порядке, с помощью огурца. Разрежьте его на несколько частей и положите в горшки с цветами. Если в почве есть паразиты, через несколько часов они сбегутся на сочный огурец. Советуем проводить такой тест раз в два-три месяца. Главное – не забывайте доставать овощ из горшка по истечении времени, чтобы он там не закисал.Лимон в паре с гвоздикой отгоняют насекомых.Если вы не любите комаров и прочих насекомых, но не хотите использовать против них химические средства, обратитесь за помощью к лимону. Разрежьте его напополам и воткните в каждую половинку по пять-десять звездочек гвоздики. Спустя некоторое время вы почувствуете легкий, приятный аромат, который станет эффективным средством для борьбы с комарами. Они терпеть не могут сочетание запаха лимона и гвоздики, поэтому вряд ли захотят близко подлетать к вашей кровати.