Приготовление самодельной пропитки для дерева

Для пропитки дерева с целью проявления его структуры используется масло. К сожалению, в чистом виде оно может чрезмерно затемнять древесину. В связи с этим на основе масла лучше делать разбавленную самодельную пропитку. Она лишь слегка тонирует дерево, глубоко проникает в волокна, а главное дает 100% защиту от воды.
Материалы:
уайт-спирит;
льняное масло;
парафин или воск.
Процесс приготовления самодельной пропитки для дерева
Для приготовления состава необходимо смешать масло и уайт-спирит в пропорции 1:7. Меняя их соотношение, можно делать пропитку более темной или светлой. Компоненты должны быть комнатной температуры, чтобы в дальнейшем при вливании в них воск не сворачивался.
Далее нужно расплавить парафин или воск на водяной бане. Его количество должно быть примерно 25% от объема масла.
Воск вливается в масло с растворителем тонкой струйкой, и перемешивается.
Если те будут холодными, то он начнет мгновенно застывать, образовывая шарики. После размешивания пропитка готова к использованию.
Состав очень хорошо впитывается в дерево, поэтому его можно наносить даже кистью. Работы выполняются на улице или с хорошим проветриванием.
Уайт-спирит очень быстро испаряется, так что поверхность будет готова к эксплуатации менее чем за час. Пропитка обеспечивает абсолютную влагозащиту дерева, и затемняет его только на несколько тонов.
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