Приготовление самодельной пропитки для дерева

Для пропитки дерева с целью проявления его структуры используется масло. К сожалению, в чистом виде оно может чрезмерно затемнять древесину. В связи с этим на основе масла лучше делать разбавленную самодельную пропитку. Она лишь слегка тонирует дерево, глубоко проникает в волокна, а главное дает 100% защиту от воды.

уайт-спирит;льняное масло;парафин или воск.Для приготовления состава необходимо смешать масло и уайт-спирит в пропорции 1:7. Меняя их соотношение, можно делать пропитку более темной или светлой. Компоненты должны быть комнатной температуры, чтобы в дальнейшем при вливании в них воск не сворачивался.Далее нужно расплавить парафин или воск на водяной бане. Его количество должно быть примерно 25% от объема масла.Воск вливается в масло с растворителем тонкой струйкой, и перемешивается.Если те будут холодными, то он начнет мгновенно застывать, образовывая шарики. После размешивания пропитка готова к использованию.Состав очень хорошо впитывается в дерево, поэтому его можно наносить даже кистью. Работы выполняются на улице или с хорошим проветриванием.Уайт-спирит очень быстро испаряется, так что поверхность будет готова к эксплуатации менее чем за час. Пропитка обеспечивает абсолютную влагозащиту дерева, и затемняет его только на несколько тонов.