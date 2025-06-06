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Приготовление самодельной пропитки для дерева

Для пропитки дерева с целью проявления его структуры используется масло. К сожалению, в чистом виде оно может чрезмерно затемнять древесину. В связи с этим на основе масла лучше делать разбавленную самодельную пропитку. Она лишь слегка тонирует дерево, глубоко проникает в волокна, а главное дает 100% защиту от воды.




Приготовление самодельной пропитки для дерева

Материалы:

уайт-спирит;

льняное масло;

парафин или воск.

Процесс приготовления самодельной пропитки для дерева

Для приготовления состава необходимо смешать масло и уайт-спирит в пропорции 1:7. Меняя их соотношение, можно делать пропитку более темной или светлой. Компоненты должны быть комнатной температуры, чтобы в дальнейшем при вливании в них воск не сворачивался.

Приготовление самодельной пропитки для дереваПриготовление самодельной пропитки для дерева

Далее нужно расплавить парафин или воск на водяной бане. Его количество должно быть примерно 25% от объема масла.

Приготовление самодельной пропитки для дереваПриготовление самодельной пропитки для дерева

Воск вливается в масло с растворителем тонкой струйкой, и перемешивается.

Приготовление самодельной пропитки для дерева

Если те будут холодными, то он начнет мгновенно застывать, образовывая шарики. После размешивания пропитка готова к использованию.

Приготовление самодельной пропитки для дерева

Состав очень хорошо впитывается в дерево, поэтому его можно наносить даже кистью. Работы выполняются на улице или с хорошим проветриванием.

Приготовление самодельной пропитки для дереваПриготовление самодельной пропитки для дерева

Уайт-спирит очень быстро испаряется, так что поверхность будет готова к эксплуатации менее чем за час. Пропитка обеспечивает абсолютную влагозащиту дерева, и затемняет его только на несколько тонов.

Приготовление самодельной пропитки для дереваПриготовление самодельной пропитки для дерева
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