Как животные общаются между собой: 5 самых поразительных способов

Все знают, что животные умеют общаться друг с другом, хоть и не говорят в привычном для нас понимании этого слова. Если бы нашлись переводчики с собачьего или обезьяньего, то им хватило бы набора из нескольких фраз, вроде «Мне страшно!», «Я тебя убью!» или «Дай поесть». Ну может ещё парочка. Во всяком случае, животные не врут, не сплетничают и не спорят.
Так нам кажется…
Луговые собачки могут в подробностях вас описать
Луговые собачки — это такие маленькие болтливые создания, которые живут в подземных «городах» с населением, доходящим иногда до сотен и тысяч, а в некоторых случаях и миллионов особей. Они общаются при помощи громкого лая и повизгиваний.
Если вам когда-нибудь случится проходить мимо этих собачек и вы услышите что-либо подобное, то будьте уверены: они обсуждают именно вас.
«Язык» луговых собачек настолько сложен, что в нём имеются отдельные «слова», обозначающие не только приближающегося хищника, но и обозначающие его вид. То есть у них есть специфические звуки, которые переводятся как «человек идёт!»
Мало того — в издаваемые луговыми собачками сигналы может быть заложена информация и о том, какой это человек. В ходе одного эксперимента выяснилось, что издаваемые луговыми собачками сигналы меняются в зависимости от цвета рубашки на человеке, от того, высокий он или низкий, как близко идёт и как быстро движется.
То есть эти маленькие грызуны из семейства беличьих общаются на более продвинутом уровне, чем дельфины и шимпанзе.
Профессор Университета Северной Аризоны Кон Слободчиков изучал поведение луговых собачек целых 30 лет и пришёл к выводу, что они вполне могут произнести на своём языке фразу, которая в переводе звучала бы примерно как «К нам бежит худой высокий тип в зелёной рубашке, и он уже близко».
Расписной малюр вступает в диалог с хищником (чтобы произвести впечатление на самку)
На этих прелестных птичек с ярким оперением в Австралии любят охотиться многие другие пернатые, но самую большую опасность для них представляют флейтовые птицы.
Эти крылатые садисты любят накалывать свою ещё живую добычу на шипы колючих растений — так им почему-то вкуснее.
Когда флейтовая птица вылетает на охоту, высматривая, чем бы таким поживиться, и заводит свои предобеденные трели, самец малюр тут же откликается и начинает подпевать. Причём так ловко подстраивается, что дуэт с возможным убийцей кажется идеальным — трудно поверить, что поют две совершенно разные птицы.
Зачем он так подставляется? По той же причине, по которой большинство самцов в природе делает что бы то ни было — чтобы произвести впечатление на самку. Такая вопиющая наглость да ещё в отношении страшного убийцы — свидетельство уверенности в себе, а женщины, как известно, любят уверенность и безрассудство.
Учёные объясняют этот феномен так:
Когда хищник вроде флейтовой птицы находится поблизости, самка расписного малюра затаивается и напряжённо прислушивается к звукам, которые исходят от опасности. Их вниманием в этот момент всецело владеет страшная флейтовая смерть. Вот самцы и стараются воспользоваться моментом, оказаться в центре их внимания, да ещё и козырнуть своим бесстрашием.
Расчёт, кстати, оправдывается — самки с готовностью удостаивают храбрецов своим расположением. Если, конечно, те остаются в живых.
Гусеницы бабочки-голубянки — сладкоголосые обманщики
Гусеница бабочки-голубянки обладает феноменальной способностью — она умеет устроиться за чужой счёт, выдавая себя за кого-то другого. Совершенно, казалось бы, человеческая тактика. Как может какое-то членистоногое без хорошо развитого мозга проделывать такие аферы?
А вот как:
На теле гусеницы, у самой её головы, расположена крошечная «губа». Когда этой твари надоедает добывать себе пропитание, она начинает скрести этой «губой» — в результате получается «песня» очень похожая на ту, что «поёт» муравьиная матка. Настолько похожая, что муравьи тут же перетаскивают гусеницу в свой муравейник, где она и живёт припеваючи вплоть до окукливания и превращения в бабочку.
Всё это время муравьи её кормят, защищают от опасности, таскают за собой, если возникнет необходимость перебираться на новое место, и воздают поистине королевские почести.
Ей даже не приходится утруждать себя жеванием — рабочие муравьи отрыгивают уже пережёванную и сдобренную своими полезными ферментами пищу прямо в рот гусеницы. А в самые голодные времена муравьи скармливают паразиту даже своих собственных не родившихся братьев и сестёр (тоже предварительно пережевав).
Настоящих королев, при этом, муравьи либо изгоняют, либо и вовсе убивают — такова сила злых чар мошенницы.
Перуанские певчие муравьеловки устраивают сцены ревности
Перуанские муравьеловки проживают парами на строго разграниченной территории. Когда на их территорию случайно залетает какая-нибудь посторонняя птица, они затягивают слаженный дуэт, чтобы дать понять чужаку, что место занято счастливой и дружной семьёй.
Это очень трогательно, но только до тех пор, пока на горизонте не появляется одинокая самка муравьеловки и не начинает сновать туда-сюда как бы не замечая, что место занято.
Как только такое происходит, самец тут же меняет свою песню на «холостяцкую», пытаясь привлечь новую самку. Ну так, по-соседски.
Законная супруга, заметив, что её брак трещит по швам, начинает активно подпевать своему благоверному — но аритмично и громко, чтобы заглушить его похотливые трели.
Самец, конечно, тоже так просто не сдаётся и старается петь ещё громче… и в скором времени возникает самый настоящий семейный скандал.
Геккон заказывает еду
Как и большинство из нас, мадагаскарские гекконы обожают, когда им подают уже готовую еду. И они даже нашли тех, кто готовит их любимое блюдо — крошечных зелёных насекомых, называемых «горбатками».
Эти существа проникают внутрь деревьев и пьют древесный сок. Затем они этот сок переваривают и выделяют сладковатую жидкость, так называемую «падь». Для гекконов это — любимое лакомство, и горбатки всегда рады принять заказ. Вот как это происходит:
Геккон приближается к насекомому и начинает методично кивать головой. Горбатка сначала отвечает судорожными подрагиваниями — мол, «заказ принят, ожидайте», а потом выстреливает струёй полупрозрачной жидкости прямо в рот ящерице. Да вы и сами можете на это полюбоваться:
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