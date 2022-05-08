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Домовой: хранитель дома или простая выдумка?

Домовой: хранитель дома или простая выдумка?

Верите ли вы в домового? Возможно, в вашей квартире пропадали вещи? Устраивает ли вам по ночам кто-то «уборку» на кухне, при этом сильно шумя? Некоторые скептически относятся к таким явлениям, но другие же могут верить, что в их доме живет барабашка. Но имеет ли домовой место быть или же это просто суеверия, которые пришли к нам от славян? Чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего, нужно понять, откуда к нам пришло такое понятие как домовой.

Домовой: хранитель дома или простая выдумка?

Сказания о домовом


На свете масса легенд, повествующих нам о том, откуда в наш дом пришел домовой. Основа у всех этих повествований и сказаний одна. Очень давно, когда Бог низверг дьявола и всех его слуг в ад, некоторые, так сказать, раскаявшиеся в своих злодеяниях решили остаться на земле, в виде всякой злой нечисти. Другие, которые свято поверили в Божье прощение и искренне раскаялись, превратились в добрые сущности, которые поселились в домах людей и стали охранять их и само жилище.

Древние славяне олицетворяли барабашку с добрым духом и хранителем семьи. Тем ни менее, если это существо разозлить, он может наделать кучу разных пакостей. Считалось, что от отношения домового к хозяину жилья будет зависеть здоровье не только членов всей семьи, но и всего домашнего скота.
Поэтому чтобы задобрить это существо, нужно было придерживаться определённых ритуалов.

По поверьям, домовой любит жить за печкой и для того, чтобы домовой не обиделся и не покинул дом, за печь выбрасывали мелкий мусор. Ещё одним местом, где любил находиться домовой, считалась кладовая именно на чердаке.

Домовой: хранитель дома или простая выдумка?

Как выглядит домовой?


На сегодняшний день существует масса различных вариантов описания внешности домового. Это может быть маленького роста старичок с лицом главы дома или наоборот большой комок шерсти. В народе существует примета, мол, если ночью, на грудь что-то тяжелое сядет, то мысленно нужно спросил: «К худу или к добру?». Если в ответ человек услышит смех, то домовой извещает о том, что в дом придет большая радость в виде неожиданных денег или же возможно скоро быть свадьбе. Но если слышен, плачь домового, то нужно готовиться к тому, что беда заглянет в дом. Именно таким образом, домовой предупреждает хозяев о том, что должно случиться.

Домовой: хранитель дома или простая выдумка?

Умасливание домовенка


Чтобы добрый дух не гневался на семью, принято ставить блюдце молока с печеньем и конфетами за печку, не забывать выбрасывать мелкие крошки и быть дружелюбным с хранителем. В ответ он будет оберегать вас от недругов и если к вам вдруг зайдет нежданный и недобрый гость, то он всячески поможет его выгнать. Ну и на всякий случай, лучше конечно прикупить хорошую бронированную входную дверь, а также и качественные межкомнатные. Ну, это на всякий случай, если вдруг домовой не справится.

Домовой: хранитель дома или простая выдумка?

Все в этой жизни относительно


Да, несомненно, мифов, легенд, демонов и прочей нечисти в мифологии разных стран масса. Но давайте посмотрим на эту ситуацию реально? Славяне, которые свято верили в это создание, скорее всего, нашли себе хоть кого-то, кто способен охранять их жилье и их самих. Но мы живет в двадцать первом веке и «домовым» нам служит добротная бронированная дверь, домофон и газовый баллончик, на случай, если поздно возвращаемся домой. Поэтому не стоит винить «домового», за то, что у вас в доме разбились тарелки или забилась труба, возможно, нужно просто следить за своим жильем? А вот с ночными удушьями стоит быть осторожней и на всякий случай, раз в полгода проверяться у кардиолога. Это лишь одна точка зрения и следовать ей слепо нет смысла. В любом случае, берегите себя и свой дом.

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