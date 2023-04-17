Провальные роли известных актёров: 5 фильмов, о съёмках в которых знаменитостям пришлось пожалеть

Когда кто-то произносит имя нашего любимого актера – мы, конечно же, тут же вспоминаем несколько выдающихся картин с ним, которые наиболее запомнились или принесли ему заслуженную золотую статуэтку. Однако даже самые известные и именитые актеры порой снимаются в сомнительных картинах, тем самым удивляя не только критиков, но и своих постоянных фанатов. О ком речь? Читайте в этой статье!
1. Бен Кингсли – гуру по любовным утехам
Кадр из фильма: Секс-гуру. \ Фото: presspasscollectibles.com.
Было время, когда Майк Майерс был почитаемым актером в жанре комедии, и сниматься в его фильме не было зазорно. Однако тогда ещё не наступил 2008 год, в котором вышел этот фильм . Впрочем, одно провокационное название и участие в нём Майерса не остановила сэра Бена Кингсли, когда-то посвященного в рыцари, от прыжка в этот пародийный и порой местами нелепый фильм, в котором также успел засветиться Джастин Тимберлейк. Фильм получил массу номинаций на премии «Золотая малина», в том числе и заполучил статуэтку за «Худший фильм» и «Худшую мужскую роль».
А вы смотрели? \ Фото: film.ru.
Кингсли же, который получил премию «Оскар» за фильм «Ганди», стал членом так называемого почётного клуба лиц, которые прямиком из красной дорожки «Оскара» попали в номинации «Золотой малины». Конечно же, этот актер великолепен в фильмах, в которых он принимал участие, однако и это не застраховало его от ужасной ошибки.
2. Гэри Олдмен – Маленькие пальчики
Кадр из фильма: Маленькие пальчики. \ Фото: supercultshow.wordpress.com.
За все годы своего актерства, Гэри Олдмен зарекомендовал себя буквально как человек-оркестр, который может сыграть драматическую роль Шекспира, а после с блеском примерить на себя роль в фильме, снятом по комиксам. Он буквально растворяется с головой в любой роли, за которую берётся. И кульминацией его карьеры стал, конечно же, заветный «Оскар» за роль в фильме «Шпион, выйди вон!».
Гэри Олдмен в роли карлика. \ Фото: pinterest.com.
С учетом всего вышесказанного, просто необходимо остановить своё внимание на такой его картине, как «Маленькие пальчики». Да, она действительно существует и да, она правда настолько абсурдна, как кажется из названия. Хотя бы потому, что Гэри играет в ней... гнома. Нет, не такого, как в саге «Властелин колец», а карлика, которым является, к примеру, Уорик Дэвис и младший брат Мэтью МакКонахи. Сложно описать абсурдность фильма, нужно лишь увидеть его один раз своими глазами и принять тот факт, что его на полном серьёзе демонстрировали на фестивале Sundance.
3. Роберт Де Ниро – Шоу Рокки и Буллвинкля
Шоу Рокки и Буллвинкля. \ Фото: thesun.ie.
Иногда адаптация какого-то детского шоу в прямом эфире может быть интересной и даже очень хорошей. Достаточно редко, но такое всё же случается. Разумеется, в большинстве своём в таких проектах снимаются какие-то мелкие и никому не знакомые актеры, пытающиеся найти свой путь в Голливуд, или же телеведущие, что хотят очутиться на большом экране. И они точно никогда не снимались до этого в «Таксисте», «Крестном отце», «Бешеном быке» и так далее, как это сделал Роберт.
Приключения Рокки и Буллвинкля. \ Фото: kinotime.org.
Однако какое-то время Роберт пытался показать свою универсальность как актера, доказать, что он может играть не только различные роли бандитов и плохих парней. Благодаря этому в его фильмографии появилось несколько комедий и драм, однако это не отменяет того факта, что величайший актер всех времен запятнал свою репутацию, появившись в этом достаточно кривом, ужасающем анимационном боевике о Рокки и Буллвинкле.
4. Майкл Кейн – Челюсти 4/В смертельной зоне
Кадр из фильма: Челюсти 4. \ Фото: imdb.com.
Майкл Кейн – человек, который знает, как сказать нечто остроумное с характерным для него британским акцентом. Однако, как показывает его фильмография на IMDB, он абсолютно не умеет говорить слово «нет», о чем свидетельствуют съёмки в таких фильмах, как «Челюсти 4» и «В смертельной зоне».
Кадр из фильма: Челюсти (Месть). \ Фото: lwlies.com.
Говоря по правде, «Челюсти: Месть» стал самым глупым сиквелом в истории кинематографа. Если вы его не смотрели – то вам сказочно повезло, поскольку сюжет фильма крутится вокруг героини мисс Броуди, которая вместе с детьми живет на Багамах. Её сын, потерявший своих близких, одержим жаждой мести и, несмотря на запреты матери, решает поймать акулу. Да, это действительно так глупо, как звучит. И не стоит забывать также о картине «В смертельной зоне», где Кейн играет злодея в фильме о Стивене Сигале. Отметим, что фильм получил шесть номинаций на «Золотой малине», в одной из которых победил. И речь, конечно же, о худшей режиссуре, поскольку фильмом занимался непосредственно сам Стивен Сигал.
5. Аль Пачино – Такие разные близнецы/Джильи
Кадр из фильма: Такие разные близнецы/Джильи. \ Фото: cleveland.com.
Так же, как в случае с Майклом Кейном, было невозможно выбрать один из фильмов в биографии Аль Пачино, которые действительно были провальными и не подходили ему совсем. Удивительным является тот факт, что такой великий человек, который ранее сыграл в культовых фильмах о крёстном отце, решил в этот раз сыграть в двух самых провальных кинокартинах по версии не только критиков, но и зрителей в том числе.
Джек и Джилл. \ Фото: washingtonpost.com.
До сих пор неизвестно, что же побудило Аль Пачино сказать «да» на подобные предложения от режиссеров и сценаристов. Ведь он, в отличие от Кейна, умеет говорить «нет», о чем свидетельствует внушительный список фильмов с его участием. Быть может, он был чрезмерно увлечен идеей играть на одной площадке вместе с Адамом Сэндлером и Беном Аффлеком. Или же у него были финансовые проблемы, которые нужно было в срочном порядке решать с помощью любой подвернувшейся под руку роли. Вероятно, мы никогда не сможем узнать правду, так же, как и фанаты его актерской игры. А потому остаётся только теряться в догадках и надеяться, что бывший Майкл Корлеоне будет лучше подходить к выбору собственных ролей.
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