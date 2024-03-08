Привет из прошлого: вещи, в которых сегодня сложно опознать современные версии

1. Холодильник

Один из первых холодильников Frigidaire, выпущенных компанией General Motors. /Фото: oregonlive.com

2. Пылесос

Первые пылесосы были таких размеров, что их перевозили от дома к дому с помощью лошадей, а затем автомобилей. /Фото: blogflickr.com

3. Стиральная машинка

Первая стиральная машинка выглядела как кадка на подставке. /Фото: 4.bp.blogspot.com

4. Газонокосилка

Бензиновая газонокосилка в Ботаническом саду в Миссури, 1918 год. /Фото: outdoorking.com

5. Компьютерная мышь

Деревянная коробочка всего с одной кнопкой – так выглядел прототип компьютерной мыши. /Фото: thetechfacts.com

6. Жесткий диск

Жесткий диск при погрузке в самолет в 1956 году. /Фото: k33.kn3.net

7. Роликовые коньки

Педеспид рекламировался как альтернатива конькам для катания круглый год. /Фото: ic.pics.livejournal.com