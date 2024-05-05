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5 бытовых хитростей, упрощающих жизнь

Бытовые обязанности можно и нужно упрощать! Для этого мастерицы по всему миру придумывают невероятные лайфхаки. Они настолько просты, насколько и практичны. Хитрости призваны решать мелкие бытовые проблемы, которые ежедневно портят настроение.
Запоминайте, пользуйтесь и упрощайте себе труд!


Лайфхак № 1: перчатки



Необходимо надеть перчатки, но вода всё время попадает под них, а сами они спадают? Проблема решается невероятно просто! Наденьте резинку потуже, чтобы зафиксировать на запястье.


Лайфхак № 2: упаковка салфеток



Не выбрасывайте упаковку из-под влажных салфеток! От неё вам понадобится только крышка.



Оторвите её и приклейте на 5 л пластиковую бутылку без этикетки. Вырежьте отверстие канцелярским ножом. Теперь у вас есть система хранения мелких вещей! Всё видно, поскольку пластик прозрачный. Упаковка получается компактной и практичной.


Лайфхак № 3: провода



Каждый сталкивался с такой проблемой: как свернуть провода, чтобы они не запутались и смотрелись аккуратно? Во-первых, сделайте петельку.



Во-вторых, обмотайте остаток провода вокруг этой петли. Вилку проденьте в петлю. Аккуратно, крепко и компактно!


Лайфхак № 4: хранение носков



Складывайте носки красиво! Положите один на другой (чуть выступает вперёд), сверните.



В выступающий край заправьте свёрнутые носки. Отличное аккуратное хранение!


Лайфхак № 5: мыло и губка


Остался небольшой обмылок, который неудобно использовать? Поступите следующим образом! Надрежьте губку и положите внутрь кусочек мыла.



Теперь обмылком удобно пользоваться! Просто вспеньте губку под проточной водой.



Запоминайте и сохраняйте себе небольшие, но полезные лайфхаки! Они наверняка пригодятся вам в быту.
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