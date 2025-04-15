Зачем сыпать соль на угли при приготовлении шашлыков

Первая половина весны выдалась холодной, однако тёплые деньки так же неизбежны, как приходящий каждую неделю понедельник. А значит совсем можно выбираться на природу или дачу, прихватив с собой набор юного (или не очень) «кочегара».







При этом каждый, кто хотя бы раз брался за шампуры, знает – пожарить мясо на углях совсем не так просто, как кажется на первый взгляд.

Всего одна ошибка и вот под сочным блюдом с новой силой полыхает огонь. Промедлить хоть чуть-чуть, и мясо получится в лучшем случае сухим, а в худшем – обгоревшим.Угли имеют одно плохое свойство.Наверняка у каждого, кто жарит шашлыки вот уже не один год, есть свои собственные рецепты, правила и хитрости призванные облегчить процесс готовки. Но что удивительно, про способ, о котором речь пойдет ниже, знают очень немногие. Как уже было отмечено, некоторые опытные шашлычники используют соль не только при подготовке мяса, но и непосредственно в момент жарки — высыпают кристаллы не на мясо, а на угли. Причем сделать это желательно до того, как шампура с шашлыком отправятся на мангал.Всполохи от жира могут всё испортить.После того, как мангал прогорит и останутся только горячие угли, шашлычнику предстоит высыпать на них соль. Причем сделать это нужно максимально аккуратно и равномерно. По возможности соль должна ложиться тонким ковром по всей площади углей. Чтобы провернуть такой трюк, на относительно небольшой мангал придётся потратить от 100 до 350 грамм соли. При этом будет не лишним чем-нибудь защитит руки, так как при попадании на раскалённые угли соль начнёт «стрелять». Но зачем же нужно такое невиданное расточительство? Пускай, соль в наше время и стоит копейки, но четверть кило точно лишней в хозяйстве не будет!Конечно можно использовать бутылку с водой.На самом деле все достаточно просто. Как уже было отмечено в начале: шашлык имеет плохую привычку подгорать. Когда мясо оказывается на огне, с него принимается течь жир. При попадании на горячие угли, эти капли разжигают остатки дерева с новой силой. Образуются всполохи. Размер и краткосрочность последних пусть вас не обманывают: даже небольшого огня оказывается достаточно для того, чтобы шашлык потерял сочность или и вовсе покрылся неприятной угольной коркой. В свою очередь угли, посыпанные солью при попадании на них жира, не возгораются с новой силой.Можно посыпать угли солью.Конечно, многие скажут, что куда проще и дешевле использовать старую-добрую бутылку с водой. Однако, заливать всполохи увы не так эффективно, как не допускать их образования в принципе. Более того, соль на углях обладает и другими полезными свойствами, например, она стабилизирует жар, а также снижает количество разлетающегося во все стороны пепла. Наконец, при приготовлении шашлыка на таких углях, мясо в большинстве случаев вполне достаточно подержать на жару всего 15-17 минут.Пускай шашлык всегда будет сочным.