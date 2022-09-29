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Зачем в стиральную машину добавлять кофе

Чашечка бодрящего кофе утром – обычное дело. Но далеко не всем известно, что использовать его можно и иначе. Не удивляйтесь, а просто попробуйте использовать кофе для стирки. Результат приятно удивит.

Зачем в стиральную машину добавлять кофе

Оказывается, при помощи обычного кофе можно вернуть былую свежесть темным вещам. Заношенные и потускневшие они приобретут более насыщенный цвет и даже вернут первоначальный блеск. Единственное  условие: не отправлять в машинку вещи со светлым рисунком или вставками. Этот уникальный способ подходит исключительно для черных и темных вещей из любых видов ткани.

Зачем в стиральную машину добавлять кофе

Все остальное предельно просто. Загружаем в стиральную машинку отобранные вещи, а затем добавляем пару чашек крепкого кофе и стираем на щадящем режиме при температуре 20С.

Зачем в стиральную машину добавлять кофе

Результат очевиден.

Зачем в стиральную машину добавлять кофе

Подробнее о том, как использовать кофе для стирки, в видео:


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Стиральная машинакофе
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