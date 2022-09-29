Зачем в стиральную машину добавлять кофе

Чашечка бодрящего кофе утром – обычное дело. Но далеко не всем известно, что использовать его можно и иначе. Не удивляйтесь, а просто попробуйте использовать кофе для стирки. Результат приятно удивит.







Оказывается, при помощи обычного кофе можно вернуть былую свежесть темным вещам. Заношенные и потускневшие они приобретут более насыщенный цвет и даже вернут первоначальный блеск. Единственное условие: не отправлять в машинку вещи со светлым рисунком или вставками. Этот уникальный способ подходит исключительно для черных и темных вещей из любых видов ткани.







Все остальное предельно просто. Загружаем в стиральную машинку отобранные вещи, а затем добавляем пару чашек крепкого кофе и стираем на щадящем режиме при температуре 20С.







Результат очевиден.







Подробнее о том, как использовать кофе для стирки, в видео:



