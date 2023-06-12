С нами не соскучишься!

8 333 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • света снегирева Снегирева
    Спасибо!Готовить как Горд...
  • Boris Max
    Столько слов... и что? теперь весь Мир ходит в говне, под предлогом так удобней... и что?Шапка «буратино» ...
  • Алиса Майская
    Автор, Вы - школьник?1.Про ковры и "дорогие" обои - чушь полная. Во-первых, обои были дешевые, (другое дело, что выбо...4 вещи времён ССС...

Зачем домохозяйки гладят соль

Очень часто на подошве утюга появляется нагар и различные загрязнения, что может испортить вещи во время глажки. В магазинах продаются различные средства для очистки подошвы, однако их действие не всегда дает желаемый результат, да и стоят они не дешево.
К счастью, решить проблему очень легко, все, что потребуется — самая обычная соль.
Зачем домохозяйки гладят соль

Насыпьте небольшое количество мелкой соли на пергаментную бумагу.

Зачем домохозяйки гладят соль

Разогрейте утюг и поводите им по соли несколько минут.

Зачем домохозяйки гладят соль

Этого времени хватит, чтобы полностью очистить подошву утюга от всех загрязнений.

Зачем домохозяйки гладят соль

Регулярно проводите такую простую процедуру, чтобы содержать утюг в идеальном состоянии.

Ссылка на первоисточник
сольУтюг

Картина дня

наверх