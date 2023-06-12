Очень часто на подошве утюга появляется нагар и различные загрязнения, что может испортить вещи во время глажки. В магазинах продаются различные средства для очистки подошвы, однако их действие не всегда дает желаемый результат, да и стоят они не дешево.
К счастью, решить проблему очень легко, все, что потребуется — самая обычная соль.
Насыпьте небольшое количество мелкой соли на пергаментную бумагу.
Разогрейте утюг и поводите им по соли несколько минут.
Этого времени хватит, чтобы полностью очистить подошву утюга от всех загрязнений.
Регулярно проводите такую простую процедуру, чтобы содержать утюг в идеальном состоянии.
Зачем домохозяйки гладят соль
Очень часто на подошве утюга появляется нагар и различные загрязнения, что может испортить вещи во время глажки. В магазинах продаются различные средства для очистки подошвы, однако их действие не всегда дает желаемый результат, да и стоят они не дешево.
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