Зачем домохозяйки гладят соль

Очень часто на подошве утюга появляется нагар и различные загрязнения, что может испортить вещи во время глажки. В магазинах продаются различные средства для очистки подошвы, однако их действие не всегда дает желаемый результат, да и стоят они не дешево.

К счастью, решить проблему очень легко, все, что потребуется — самая обычная соль.





Насыпьте небольшое количество мелкой соли на пергаментную бумагу.







Разогрейте утюг и поводите им по соли несколько минут.







Этого времени хватит, чтобы полностью очистить подошву утюга от всех загрязнений.







Регулярно проводите такую простую процедуру, чтобы содержать утюг в идеальном состоянии.