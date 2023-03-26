Мифы о советских столовых

Некоторые товарищи увлекшись желанием заработать побольше лайков на теме, которая интересна как рожденным в СССР, так и следующему поколению развернули тему о качестве пищи в советских столовых. Так уж случилось, что к этой теме я также имею некоторое отношение. Так что желая раскрыть всю правду о советских столовых (в частности детских) я и создаю данный пост. Пост мой первый, так что строго не судите.









1. «Неаппетитная» еда в школьных столовых

2. Пищеблок