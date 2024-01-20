Творчество душевно больных: Книга, которая изменила историю

Иногда можно услышать такое утверждение, что чтобы создать шедевр, нужно быть или гением, или сумасшедшим. Эстрагон – герой пьесы «В ожидании Годо» Самуэля Беккета, говорил, что «мы все рождаемся сумасшедшими. А некоторые ими и остаются...» Да и где та грань, которая отделяет гениальность от сумасшествия? В 1922 году один немецкий психиатр опубликовал книгу, в которой показывал творчество душевнобольных, и эта книга произвела настоящий фурор как среди общества психиатров, так и среди художников.
«Женщина в парике», карандаш.
«Мириады воскрешения следующего мира», цветной карандаш.
То, что некоторые очень талантливые, и даже гениальные люди страдали от различных душевных расстройств - не новость. Так, известно, что Гоголь страдал маниакально-депрессивным психозом, а у Льва Толстого часто случались приступы депрессии, которые чередовались с многочисленными фобиями. Максим Горький отличался склонностью к бродяжничеству и пиромании, а некоторые специалисты настаивают, что Лермонтов страдал от одной из форм шизофрении, которую он унаследовал от своей матери.
«Ангел-мститель», карандаш.
Душевные страдания - вызваны ли они объективными жизненными сложностями или реальными психическими расстройствами, действительно каким-то образом влияют на творчество людей. И исследовать это влияние взялся немецкий психиатр Ханс Принцхорн. Это было первое исследование подобного рода. Ханс долго работал над этим исследованием, и на момент написания книги в его коллекции было уже более 5000 произведений творчества пациентов клиник для душевнобольных. Это были как картины красками, так и карандашные рисунки, а также лепные и резные фигурки.
«Сакраментальная (идолопоклонническая) фигура», акварель.
«Геометрический портрет», карандаш.
В большинстве своем пациенты, которых наблюдал Ханс, были диагностированы как больные шизофренией. Хансу было интересно, что именно движет его пациентами, когда те создают свои работы. Каким бы ни было душевное состояние человека, его потребность в творчестве ставит его на принципиально другой уровень развития, отличающий его от других живых существ на планете. Никто, кроме человека, не испытывает потребность в создании того, чего не существует, и даже в копировании уже существующих вещей. Творчество свойственно полностью и исключительно человеку. Однако мотивы, побуждающие создавать что-то, у людей могут отличаться.
«Тюрьма домогательств», карандаш.
«Инверсия Вселенной», карандаш.
Так, в процессе работы он разработал свои тезисы. Согласно Хансу, есть шесть основных импульсов, которые стимулируют возникновение художественного образа: желание выразить себя, игра, потребность что-то украсить, стремление что-то упорядочить, склонность к подражанию и потребность в символах. «Когда мы рисуем каракули на листе бумаги, или когда ребенок раскладывает разноцветную гальку на своем пироге из грязи, или когда мы сажаем цветы в наших садах – для всех этих совершенно различных видов деятельности общим является одно - обогащение внешнего мира нашими личными элементами восприятия».
«Аллегорически-символическая работа», акварель.
Книга, написанная на основе исследования Ханса Принцхорна, стала в свое время очень популярной. На нее обратили внимание ведущие немецкие художники-авангардисты, такие как как Пауль Клее, Макс Эрнст и Жан Дюбюффе. Позже, вдохновившись работой Принцхорна, Жан Дюбюффе создаст направление "Ар Брют«(франц. Art brut — грубое, сырое искусство), которое будет пропагандировать искусство аутсайдеров, отвергающих красоту и гармонию.
«Три головы», мел.
«Пастух пасет своего козла», карандаш.
«Декоративно-символический рисунок», карандаш.
Идол, карандаш.
В 1937 году, 15 лет спустя после опубликования этой книги, страсти вокруг нее все еще кипели. В тот года во многих немецких городах были проведены выставки, на которых выставлялись одновременно картины мэтров и душевнобольных. Так, рядом с полотнами Пауля Клее и Василия Кандинского, висели иллюстрации из книги Принцхорна. По задумке организаторов выставки, это должно было быть наглядной иллюстрацией разницей между творчеством человека «истинного генотипа» и «дегенеративного» («Entartete»), при этом работы душевнобольных и работы художников-авангардистов были приравнены организаторами выставки и объявлены патологией.
«Голова», хлеб.
«Три статуэтки» (вид спереди и сзади), дерево.
Так или иначе, книга Ханса Принцхольма была по-настоящему революционной в свое время — она дала возможность посмотреть на творчество под новым углом, а также предоставило право слова тем, кто на тот момент был его лишен. Когда в обществе обсуждать душевнобольных людей было не принято и даже в какой-то мере табу, именно Принцхольну удалось прорвать эту плотину молчания и позволить их голосам снова зазвучать.
«Автопортрет», карандаш.
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