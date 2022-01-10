Я вас люблю: ретро фотографии, на которых запечатлены предложения руки и сердца

Ретро фотографии, на которых запечатлены признания руки и сердца
Признание в любви - дело непростое. Ведь самые важные и, казалось бы, самые простые слова произнести порой сложнее всего. Сегодня тяжело точно определить, какие их этих снимков постановочные, какие юмористические, а на каких люди действительно признаются в своих чувствах. Но всё равно выглядят эти фото очень мило.
1. Репетиция?
2. Неожиданное признание
3. Признание в саду
4. Я вас люблю...
5. У солдата выходной
6. Когда чувства взаимны
7. Как в кино
8. Вы - мой кумир!
9. Влюблённые на пристани
10. Ах, эти нежные слова...
11. Случайное фото
12. А привидение против!
13. Романтическая прогулка
14. Будь моей!
15. Подружки
16. Как в театре
17. Это любовь
18. И куст вместо цветов
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