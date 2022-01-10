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Я вас люблю: ретро фотографии, на которых запечатлены предложения руки и сердца


Ретро фотографии, на которых запечатлены признания руки и сердца

Ретро фотографии, на которых запечатлены признания руки и сердца

Признание в любви - дело непростое. Ведь самые важные и, казалось бы, самые простые слова произнести порой сложнее всего. Сегодня тяжело точно определить, какие их этих снимков постановочные, какие юмористические, а на каких люди действительно признаются в своих чувствах. Но всё равно выглядят эти фото очень мило.

1. Репетиция?


Я вас люблю: ретро фотографии, на которых запечатлены предложения руки и сердца


 

2. Неожиданное признание


Я вас люблю: ретро фотографии, на которых запечатлены предложения руки и сердца


 

3. Признание в саду


Я вас люблю: ретро фотографии, на которых запечатлены предложения руки и сердца


 

4. Я вас люблю...


Я вас люблю: ретро фотографии, на которых запечатлены предложения руки и сердца


 

5. У солдата выходной


Я вас люблю: ретро фотографии, на которых запечатлены предложения руки и сердца


 

6. Когда чувства взаимны


Я вас люблю: ретро фотографии, на которых запечатлены предложения руки и сердца


 

7. Как в кино


Я вас люблю: ретро фотографии, на которых запечатлены предложения руки и сердца


 

8. Вы - мой кумир!


Я вас люблю: ретро фотографии, на которых запечатлены предложения руки и сердца


 

9. Влюблённые на пристани


Я вас люблю: ретро фотографии, на которых запечатлены предложения руки и сердца


 

10. Ах, эти нежные слова...


Я вас люблю: ретро фотографии, на которых запечатлены предложения руки и сердца


 

11. Случайное фото


Я вас люблю: ретро фотографии, на которых запечатлены предложения руки и сердца


 

12. А привидение против!


Я вас люблю: ретро фотографии, на которых запечатлены предложения руки и сердца


 

13. Романтическая прогулка


Я вас люблю: ретро фотографии, на которых запечатлены предложения руки и сердца


 

14. Будь моей!


Я вас люблю: ретро фотографии, на которых запечатлены предложения руки и сердца


 

15. Подружки


Я вас люблю: ретро фотографии, на которых запечатлены предложения руки и сердца


 

16. Как в театре


Я вас люблю: ретро фотографии, на которых запечатлены предложения руки и сердца


 

17. Это любовь


Я вас люблю: ретро фотографии, на которых запечатлены предложения руки и сердца


 

18. И куст вместо цветов


Я вас люблю: ретро фотографии, на которых запечатлены предложения руки и сердца


 

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Я вас люблю: ретро фотографии, на которых запечатлены предложения руки и сердца

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Я вас люблю: ретро фотографии, на которых запечатлены предложения руки и сердцаПодписаться на мой Instagram
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