10 самых страшных чисел со всего света

Истории некоторых чисел, с которыми у многих жителей нашей планеты ничего хорошего не ассоциируется.
39
Афганцы избегают присутствия числа 39 на номерах машин, в номерах мобильных и домашних телефонов и даже в адресах зданий. Люди, у которых оно указано на номере дома, платят каллиграфам, чтобы те нарисовали девятку, как можно больше походящую на восьмёрку.
Если у жителя Кабула в номере телефона есть число 39, он должен позаботиться о том, чтобы поставить антиопределитель номера, иначе на его звонки никто не будет отвечать.
Наконец, люди, которым исполнилось 39 лет, стараются не упоминать об этом. На вопрос о возрасте отвечают, что им почти 40.
0888 888 888
В Болгарии номер телефона 0888888888 не обслуживается компанией мобильной связи Mobitel из-за суеверий. Дело в том, что три его экс-владельца скончались один за другим. Первым на тот свет отправился Владимир Грашнов, бывший руководитель Mobitel. По официальной версии, причиной смерти Грашнова стал рак. Но в Болгарии ходили слухи, что он был отравлен конкурентами.
Затем номер был передан наркобарону Константину Димитрову. Димитров скончался в Голландии, куда отправился, чтобы проинспектировать свои владения. Вина за убийство была возложена на конкурирующие с ним российские мафиозные кланы.
Третьим обладателем несчастливого номера также стал торговец наркотиками Константин Дишлиев. Мужчина, официально занимавшийся риелторской деятельностью, умер возле популярного ресторана в Софии. За несколько дней до этого полицейские обнаружили у него дома наркотики на общую сумму в 130 миллионов евро.
После этого компания «Мобител» прекратила обслуживать «проклятый» номер.
11
Башни-близнецы Всемирного торгового центра стояли близко друг к другу и напоминали огромное число 11. Самолёты, управляемые террористами, врезались в них 11 сентября (девятый месяц года). Просуммировав две единицы и девятку, получим, опять же, 11. Но это ещё не всё. 11 сентября — это 254-й по счёту день года, а числа 2, 5 и 4 при сложении образуют 11. Первый самолёт, врезавшийся в башни, был рейсом № 11. В нём находились 11 членов экипажа, а также 92 пассажира (9+2=11). Наконец, в англоязычных названиях города Нью-Йорк и страны Афганистан, как нетрудно догадаться, ровно по 11 букв.
17
Итальянцы считают число 17 несчастливым. По их мнению, оно символизирует смерть, ибо записывается римскими цифрами, как XVII. «Что здесь плохого?» — спросите вы. Дело в том, что такую последовательность нетрудно преобразовать в слово «VIXI», означающее «Я жил». Именно оно часто выбивалось на могилах древних римлян. Помимо этого, число 17 считается несчастливым потому, что 17 февраля — день начала всемирного потопа (это одно из редких событий, точно датированных в Библии).
Упомянем и о том, что в одной из числовых систем, используемых для толкования снов, 17 означает неудачу.
250
Для китайцев число 250 является оскорбительным. Дело в том, что на их языке оно произносится, как «er bai wu», что переводится как «слабоумный».
Использовать это числа в качестве оскорбления, вероятно, начали ещё древние жители Поднебесной. Интересно, что когда в стране ещё были распространены медные монеты, сумма в 1000 монет считались установленной мерой стоимости. Если товар стоил в 2 раза меньше (500 монет), было понятно, что он уступает в качестве. Цена же в 250 монет выставлялась на товары самого низкого качества.
87
Казалось бы безобидное число 87 называется в австралийском крикете «дьявольским числом крикета». Фанаты этого вида спорта считают, что подающий, скорее всего, после набора 87 очков вскоре вылетит из игры.
Корни суеверия восходят к 1929 году, когда 10-летний мальчик Кейт Миллер наблюдал за игрой с Дональдом Брэдменом, считавшимся «лучшей битой» на то время. В той игре Дональд набрал как раз 87 очков, после чего был выведен из игры. Через 15 лет, когда Миллер также стал профессиональным игроком в крикет, его напарник Ян Джонсон однажды тоже выбыл из игры, набрав ровно 87 очков, что позволило суеверию закрепиться.
Самое забавное в этой истории — то, что через много лет Миллер решил ещё раз изучить в подробностях тот самый матч. К своему удивлению, он выяснил, что Дональд Брэдмен тогда набрал 89 очков, а вовсе не 87.
17
В 2014 году на протяжении семи дней, начиная с 17 числа седьмого месяца (июля), разбились самолёты на территории Украины, Мали и Тайваня. Малазийский рейс MH17 сбили в 17 часов 17 минут на Востоке Украины. Примечательно, что самолёт Boeing 777 эксплуатировался ровно 17 лет (с 17 июля 1997 года по 17 июля 2014 года).
В том же месяце индийский военный вертолёт, пролетая над Тайванем, разбился в 17 часов 7 минут, при аварии погибли 7 пассажиров. Чуть раньше, 7 июля 2014 года, вертолет Ми-171, использовавшийся вьетнамскими военными, потерпел крушение в 7 часов 37 минут.
26
26 — несчастливое число в Индии. Разрушительное землетрясение в Гуджарате, из-за которого погибли 20 тысяч человек, датировано 26 января 2001 года. 26 декабря 2004 года мощное цунами погубило почти 230 тысяч человек. 26 мая 2007 года мощные бомбы взорвались на северо-востоке Индии, в городе Гувахати. 26 июля 2008 года была взорвана бомба в Ахмадабаде. Наконец, ровно через 5 месяцев, 26 ноября того же года в Индии последовала серия кровавых террористических актов.
При сложении чисел 2 и 6 получается 8. В нумерологии восьмёрка символизирует разруху, трудности, неудачи. Специалисты предупреждают, что бракосочетания и другие торжественные церемонии лучше не назначать на 8 число месяца.
191
С шестидесятых годов прошлого века пять разных самолётов со 191-м номером рейса потерпели аварии.
В 1967 году в Америке потерпел крушение самолёт X-15, который совершал 191-й по счёту экспериментальный полёт. Удивительно, но эта авиакатастрофа была единственной в истории использования X-15.
Авиарейс 191 Prin разбился в аэропорту «Мерседита» (Пуэрто-Рико) в апреле 1972 года. В 1985 году трагедия настигла лайнер Delta Airlines Flight, который также совершал 191-й рейс. Он разбился в момент посадки в Далласе. Тогда погибли 137 человек.
В 1979 году в Соединённых Штатах Америки, едва вылетев из чикагского аэропорта О’Хара, потерпел крушение пассажирский лайнер. Погибли все 273 человека, находившиеся на борту. Номер его рейса — 191.
Наконец, в 2012 году самолёту 191 JetBlue Airways пришлось совершить экстренную посадку. Один из пилотов во время полёта внезапно начал вести себя неадекватно. Пассажиры с трудом удержали его, пока второй пилот посадил лайнер.
Крупные авиакомпании Delta Airlines Flight и American Airlines с недавних пор не используют рейсы с несчастливым номером 191.
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