Как научиться отказывать в вежливой, но твёрдой форме

Формальные способы сказать «нет» вежливо, но твердо

Эта наука постижима. / Фото: vk.com

1. Используйте напористый язык

Нет означает нет, а не ненависть. / Фото: YouTube.com

2. Дайте краткое объяснение

Объяснитесь. / Фото: pinterest.com

3. Предложите альтернативное решение

Компромисс. / Фото: kz-russia.ru

Неформальные способы сказать «нет» вежливо, но твердо

4. Используйте вежливый язык

Будьте вежливы - этого достаточно. / Фото: wikihow.com

5. Предложите объяснение

Предложите объяснение. / Фото: allaboutourladies.ru

6. Предложите альтернативу

Я смогу найти решение в рамках дозволеного мне. / Фото: youtube.com