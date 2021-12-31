10 автомобилей со всего мира, которые не за что похвалить

Машины, которые не похвалишь.
Бывают хорошие автомобили, бывают не очень, а бывают еще и такие машины, которые просто не найдешь, за что похвалить. Машины настолько ужасные и странные, что не понимаешь, как они вообще на свет появились и на рынок выбраться смогли. Вот лишь некоторые из таких, наиболее злосчастные.
1. Toyota MasterAce
Когда денег хватило только на Toyota MasterAce.
Этот странный автомобиль как будто кричит всем своим видом о том, что у его хозяина просто не нашлось денег на аналогичную машину от Volkswagen.
2. Toyota Prius
Никто не любит Toyota Prius.
Забавнейший автомобиль. В свое время продвигался под соусом «заботы об окружающей среде». При этом машина пожирает 10-14 литров топлива! Ненавистников у Prius хватает даже сегодня.
3. Chevrolet Chevette
Chevrolet Chevette не оправдал надежд.
Этот интересно выглядящий автомобиль в свое время стал сосредоточением водительского гнева и ненависти. Если бы у Chevrolet Chevette была мама, ей было бы стыдно за такого ребенка.
4. Fiat Multipla
Все хорошо в Fiat Multipla, кроме дизайна.
Практичный и очень вместительный автомобиль. Почти никаких технических изъянов. Но только посмотрите на ее дизайн! Это же ужасно.
5. Hummer H2
В семье не без урода и он Hummer H2.
Модель H1 знают все и любят все. Этого нельзя сказать про «двойку». Ужасный обзор из кабины, неоправданно высокий расход топлива, шум, еще продолжать?
6. Smart Fortwo
Smart Fortwo делала инквизиция.
Когда-то те, кто издевался над другими, обливали их дегтем и посыпали перьями. В наши дни подобные линчеватели садили бы свою жертву в Smart Fortwo.
7. Ford Pinto
Опять сломался Ford Pinto.
Трудно будет найти такую вещь в мире, которая ломалась бы чаще, чем двигатель этого Ford. Эта машина - величайший позор американского автопроизводителя.
8. Pontiac Aztek
Лучше пешком, чем на Pontiac Aztek.
Самая провальная машина с отвратительными техническими характеристиками и еще более отвратительным дизайном. Как она только появилась на свет, сойдя с конвейера на дорогу, и с чертежной доски на конвейер – загадка.
9. Юго
Какой Юго с лица, такой и под капотом.
Один из тех случаев, когда внешний вид автомобиля в полной мере соответствует его техническим возможностям. И с тем, и с другим в этом конкретном случае – беда.
10. Reliant Robin
А еще Reliant Robin самый опасный автомобиль в истории.
Абсолютный рекордсмен всех времен, народов и производителей! Такое ощущение, что эта машина специально создавалась для геноцида автомобилистов. Трудно представить что-то еще менее надежное.
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