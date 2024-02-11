7 самых ярких красавиц-актрис Японии, которые прославиись на весь мир

Японский кинематограф известен в мире своей уникальностью и влиянием на глобальную кинематографическую сцену. Он отражает богатство и широту японской культуры. В фильмах режиссёры часто стараются отразить национальные черты, традиционные ценности и тонкое восприятие искусства. Японские режиссеры глубоко анализируют человеческую психологию, фокусируются на сложных чувствах и внутренних конфликтах персонажей. А ещё японский кинематограф славится актрисами, которые буквально завораживают своей красотой.
Китагава Кейко
Китагава Кейко. / Фото: www.mavink.com
Она родилась 22 августа 1986 года в префектуре Хюго, Япония, и стала известна, в том числе и за пределами своей страны благодаря талантливой игре в различных телевизионных сериалах и фильмах. Китагава Кейко начала свою деятельность в качестве модели, но позже переключилась на актёрскую карьеру. Она снялась в роли Сейлор Марс в фильме «Прекрасная воительница Сейлор Мун», играла в фильмах «Тройной форсаж: Токийский Дрифт» и «Битва под Орионом». Стоит посмотреть также «Забить на последней секунде», «Ателье «Райский поцелуй» и «Хочу обнять тебя» с участием актрисы.
Тода Эрика
Тода Эрика. / Фото: www.world-art.ru
У неё больше 4 миллионов подписчиков только в одной из социальных сетей, а популярность её в Японии переоценить просто невозможно. Тода Эрика появилась на свет 17 августа 1988 года в Кобэ и с тринадцати лет работала моделью. Впервые о ней заговорили после дебюта в фильме Audrey в 2000 году, а всерьёз своей актёрской карьерой она занялась лишь 4 года спустя. Актриса прославилась своими работами в сериалах «Цветочки после ягодок», «Код «Синий», «Продвижение Нобуты», «Игра лжецов», «Любовь моей жизни» и многих других.
Сираиси Май
Сираиси Май. / Фото: www.kinopoisk.ru
Японская певица, актриса и модель стала известна, как член музыкального коллектива Nogizaka46, одной из популярных айдол-групп в Японии. Nogizaka46 является «сестринским» проектом AKB48 и активно участвует в музыкальной и развлекательной деятельности. Сираиси Май также привлекла внимание своим участием в модельном бизнесе, а также в телевизионных и кинопроектах. Талант и харизма сделали её одной из самых популярных фигур в мире японской развлекательной индустрии. Она выпускает свои фотокниги, активно снимается в кино, принимает участие в модных показах, не отказывается от работы в рекламе, а армия поклонников актрисы растёт с каждым днём.
Сатоми Исихара
Сатоми Исихара. / Фото: www.pinterest.com
Японская актриса, модель и телеведущая родилась 24 декабря 1986 года в Токио и обрела популярность благодаря своим ролям в кино и сериалах. При этом в детстве она мечтала стать учительницей, а позже загорелась карьерой радиоведущей. Началом успеха Сатоми Исихара можно считать 2002 год, когда она выиграла японское шоу талантов, обойдя 30 тысяч конкуренток. Она дебютировала в кино в небольшой роли в сериале «Мой любимец» и сразу же после этого получила главную роль в другом сериале – Teru teru kazok. С тех пор актриса очень активно снималась, стала обладательницей премии «Голубая лента» Японской киноакадемии за лучшую женскую роль в фильме «Мой дедушка». Правда, с 2021 года на экраны не вышло ни одного нового фильма с её участием, и чем она занимается сегодня, неизвестно.
Мэй Нагано
Мэй Нагано. / Фото: www.mavink.com
Она дебютировала в кино в 10-летнем возрасте в приключенческом фильме «Жестокая месть Милли: Кровавая битва». На протяжении многих лет она успешно совмещает участие в модных показах со съёмками в кино, и играет она на самом деле блистательно. Первая главная роль досталась ей в подростковой драме Koe Koi, а в 2019 году она была объявлена лучшей актрисой второго плана на 100-й церемонии вручения премии Японской телевизионной драматической академии, а после актриса не раз становилась обладательницей главного приза различных кинопремий и конкурсов.
Хамабе Минами
Хамабе Минами. / Фото: www.mavink.com
Японская актриса и модель родилась 29 августа 2000 года в Исикаве, начала свою карьеру в весьма юном возрасте и быстро завоевала популярность в Японии. Она снималась в фильмах «Кирара», «Ангел смерти», «Любовь и гелий», «Любовь, смерть и роботы». У Хамабе Минами уже очень обширная фильмография, ещё она снимается в рекламе и участвует в модных показах. Число её подписчиков в социальных сетях неуклонно растёт, и сейчас оно уже превысило 2,6 миллиона.
Аясэ Харука
Аясэ Харука. / Фото: www.pinterest.com
Она, как и многие её коллеги, начинала свой творческий путь с карьеры модели. Привлекательная внешность была залогом её успеха, она много снималась в рекламе, а после переключилась на кино и сумела влюбить в себя всю страну. Актриса стала одной из самых популярных личностей в Японии, объектом фотокниг, корпоративным представителем и ведущей многих телешоу. Она получила несколько наград и ещё на большее их количество была номинирована.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии