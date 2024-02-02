Восстановление орхидеи с помощью скорлупы кокоса

Если у орхидеи засохли корни и начали желтеть и засыхать листья, необходимо принять срочные меры по восстановлению цветка, пока не стало слишком поздно. Восстановить орхидею довольно просто. Следуйте простым рекомендациям, с помощью которых получится вернуть растение к жизни чуть больше, чем за месяц.



Подготовка растения

Процесс восстановления

Первым шагом необходимо удалить больные листья и срезать засохшую корневую систему.Промойте здоровую часть растения под проточной водой и аккуратно протрите мягкой тканью.Быстро восстановить орхидею поможет питательная рисовая вода. Для ее приготовления 3 ст. л. риса залейте 0,5 л воды.Почему рисовая вода эффективна? В рисовой воде содержится большое количество крахмала. Крахмал — это незаменимый источник энергии. Более того, содержащиеся в нем фосфор, кальций и калий оживят орхидею и помогут ей быстро нарастить корневую систему.Добавьте к рисовой воде измельченный зубчик чеснока. Эта добавка поможет придать раствору дезинфицирующие свойства и обеззаразит растение от бактерий и грибка.Профильтруйте полученный настой и протрите им листья орхидеи, используя ватный диск. Поместите ствол орхидеи в питательную воду и оставьте на 25-30 минут.Вытрите растение насухо и оставьте в сухом прохладном месте на сутки.Быстро нарастить здоровую корневую систему поможет кокосовая скорлупа. Замочите скорлупу кокоса в воде на сутки.Сделайте в скорлупе небольшую выемку и разместите в ней орхидею. Поместите орхидею и скорлупу кокоса в емкость с водой. Всю необходимую влагу растение будет получать от скорлупы кокоса.Поместите орхидею в сухое, прохладное, хорошо освещенное место. Регулярно опрыскивайте листья орхидеи и подливайте воду в емкость. Процесс восстановления будет очень быстрым: через 35-40 дней на орхидее появятся молодые здоровые корни и растение будет готово к пересадке на постоянное место.