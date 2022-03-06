6 математических задач, за решение которых можно получить миллион дол.

Математика - зло.

1. Проблема перебора

Простой вопрос без ответа.

2. Уравнения Навье – Стокса

Для авиации.

3. Массовая щель

Физики оценят.

4. Гипотеза Римана

Нуждается в доказательстве.

5. Гипотеза Бёрча — Свиннертон-Дайера

Непростая задачка.

6. Гипотеза Ходжа

Не нужно только это представлять.