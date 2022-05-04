11 мифов о пиве, в которые верят даже самые ярые любители этого пенного напитка

Разумное употребление пива полезно.

1. Подавать холодным

Идеальная температура, для употребления пива, +6 +7°C.

2. Пить из бутылки

Пиво из горла - деньги на ветер.

3. Темное - значит крепкое?

Отнюдь! Темное пиво - крепкое пиво.Отнюдь!

4. Баночное - дешевое

Баночное пиво - дешевое пиво.

5. Guinness — стаут

Стаут пиво Guinness.

6. Калорий меньше, чем в коктейлях

В пиве калорий меньше, чем в коктейлях.

7. Хранить можно где угодно

Хранить пиво можно где угодно.

8. Испортившееся называют «протухшим»

Свет может повредить пиву.

9. Коричневые, зеленые, прозрачные...

Пивные бутылки.

10. Проще вина

Пиво против вина.