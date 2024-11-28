Неоклассика: нотки модерна в классическом интерьере

Столь популярный сегодня минимализм с его лаконичностью и сугубой утилитарностью приходится по душе не каждому. Тем, кто хочет жить в доме, где нет ничего лишнего, но в то же время царит уют, больше подойдет неоклассический стиль интерьера.

Отделка в неоклассическом стиле смотрится элегантно и в меру торжественно.

Особенности стиля неоклассика

Природная цветовая гамма, материалы с текстурой дерева, мрамора, мебель и декор в оттенках благородных металлов придают обстановке изящество и шик. В таком интерьере даже обычныйбудет выглядеть стильно и дорого, если подобрать его под цвет другой мебели и текстиля в комнате. О том, как создать уютный неоклассический интерьер и внести в него нотки роскоши расскажем в статье.

Неоклассический интерьер выглядит респектабельно и стильно, но при этом просто. Этот эффект достигается благодаря сочетанию традиций античного искусства и современного подхода к организации комфортного жилого пространства без излишеств.

Чтобы оформить обстановку в духе неоклассики:

старайтесь соблюдать принцип симметрии при расстановке мебели;

используйте неяркие сложные цвета и природные текстуры в отделке;

избегайте избыточного декора, сильного контраста, расставляйте акценты дозированно.

Неоклассическая обстановка будет смотреться элегантно, даже если использовать недорогие отделочные материалы и меблировать комнату не дизайнерской мебелью, изготовленной на заказ, а шкафами, диванами и креслами, которые продаются в обычных сетевых гипермаркетах товаров для дома. Например, центром композиционного единства в интерьере гостиной может стать недорогой современный угловой или прямой диван с обивкой из неяркой однотонной ткани, такой как шенилл, велюр, рогожка. По обеим сторонам от дивана можно симметрично расположить бра или торшеры, подобранные в одном стиле с потолочным светильником.

Чтобы обстановка выглядела целостной, дополните ее ковром и портьерами в тон обивке дивана. Интересным акцентом в такой комнате может стать картина или панно над диваном, кофейный столик, высокие комнатные растения в напольных кашпо.

Как организовать хранение в комнате с неоклассической отделкой

Шкафы и гардеробные в доме, интерьер которого оформлен в духе неоклассики, не должны привлекать особое внимание. При выборе мебели для хранения отдавайте предпочтение моделям минималистичного дизайна без декора, принта, контрастных деталей и необычной фурнитуры. Например, в комнате с отделкой в серо-бежевых тонах будет хорошо смотреться серый шкаф-купе. Даже если такой шкаф будет довольно большой и вместительный, он не будет выглядеть громоздко, и зрительно не уменьшит площадь комнаты.

Необязательно подбирать всю мебель для хранения в одном цвете. Например, в той же комнате с отделкой в серых тонах ярким акцентом станет небольшой белый, молочный или бежевый комод, тумба, полка. Мебель контрастного цвета сместит фокус внимания и будет интересным акцентом в интерьере.

В неоклассической обстановке одинаково уместна мебель с изящными черными, металлизированными или незаметными интегрированными ручками, а также вовсе без ручек с механизмом открывания дверей и ящиков «Push-open».

Не рекомендуем злоупотреблять открытым хранением в неоклассическом интерьере, чтобы избежать эффекта визуального шума. Большое количество вещей, которые хранятся на полках стеллажей и шкафов-витрин, могут вызвать ощущение беспорядка и нарушить гармонию в комнате. Чтобы этого не произошло, выбирайте витрины с матовым стеклом, кладите вещи в декоративные коробки, а на полки поставьте один–два предмета, которые хотите держать на виду.

Освещение в неоклассическом интерьере

Правильно организованное освещение — важная часть неоклассической обстановки и светодизайна. Общее освещение комнаты в неоклассическом стиле можно организовать с помощью люстры традиционного или современного дизайна:

с изящно изогнутым основанием золотого, серебряного, бронзового, латунного цвета;

с плафонами в форме конуса, шара, колокола;

с декором в виде бусин, хрустальных подвесок, кованых элементов, цепочек и металлических трубочек;

причудливой формы, например, LED -светильника в виде спирали, колец, геометрических фигур.

Источниками дополнительного освещения могут стать торшеры, бра, настольные лампы, потолочные светильники на длинном подвесе. Такие осветительные приборы, подобранные в одном стиле, помогут организовать неяркое вечернее освещение и подсветку рабочих зон.

Для светодекора можно использовать:

светодиодную ленту — для оформления периметра потолка, корпусной мебели, зеркал;

поворотные споты — для подсветки фасадов мебели, картин, зеркал;

гирлянды — для декорирования окон, полок, оформления акцентной стены.

Декор в духе неоклассики

Именно декор в стиле модерн делает традиционный классический интерьер неоклассическим. Например, если вы хотите повесить в гостиной или спальне картину, необязательно отдавать предпочтение исключительно академическому пейзажу или натюрморту. В обстановке в духе неоклассики будет отлично смотреться абстрактная картина, постер с текстурой горной породы или вдохновляющими слоганами, художественное панно из зеркал, настенная фреска.

Как еще можно украсить неоклассический интерьер?

Растения

Живые или искусственные цветы, букеты из сухоцвета, фантазийные флористические композиции из колосьев, ветвей, рогоза прекрасно выглядят в неоклассическом интерьере, особенно если поставить их в высокие напольные кашпо на ножках.

Миниатюрная мебель современного дизайна

Банкетки, скамьи, пуфы, кофейные столики внесут нотку шика в обстановку, сделают ее более уютной и комфортной, особенно, если такая мебель имеет внутреннее отделение для хранения.

Зеркала

Напольные и настенные зеркала, зеркальные панно в неоклассическом интерьере смотрятся эффектно, создают иллюзию увеличения площади комнаты, отражают свет.

Благородный и элегантный интерьер в духе неоклассики с его неброской цветовой гаммой и нетривиальным декором является одним из самых популярных и беспроигрышных. Интерьер в неоклассическом стиле, вобравшем в себя лучшие черты модерна и классики, долго не выйдет из моды и будет смотреться свежо и стильно много лет.

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