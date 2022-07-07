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15 потрясающих фактов о «ягодах жизни» — финиках

Финиковая пальма считается первым растением, которое люди окультурили, то есть стали высаживать самостоятельно для добычи пищи. «Ягоды жизни», «хлеб пустыни», «кладовая природы» — так называют финики.

Финики — удивительная пища. Можно несколько месяцев питаться только финиками, так как они содержат весь необходимый запас минералов, витаминов и нутриентов для поддержания активной жизни человека. А также эти ягоды — одно из самых любимых лакомств на всей Земле!

15 потрясающих фактов о «ягодах жизни» — финиках


Предлагаем вам узнать, чем полезны финики.


  1. Финики укрепляют сердце, печень и почки;

  2. Поддерживают кислотный баланс организма;

  3. Питают кровь, полезны при анемии и гипертонии;

  4. Повышают иммунитет;

  5. Способствуют поддержанию полезной микрофлоры в кишечнике;

  6. Полезны для лёгких;

  7. Успокаивают кашель и выводят мокроты;

  8. Стимулируют деятельность сердца;

  9. Служат тонизирующим и общеукрепляющим средством;

  10. Восстанавливают силы после продолжительной болезни;

  11. Помогают вернуть силы при переутомлении и физической усталости;

  12. 1 финик содержит примерно 23 калории. Финики великолепно заменяют сладости для желающих снизить вес;

  13. За счёт высокого содержания фруктозы великолепно стимулируют мозговую деятельность;

  14. 1 финик и 1 стакан молока могут обеспечить минимально необходимую потребность человека в питательных веществах.
    23 вида аминокислот, содержащихся в финиках, отсутствуют в большинстве других фруктов.

  15. Противопоказания: ожирение, сахарный диабет.



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