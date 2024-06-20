Как открыть консервную банку без открывашки

Продукты в консервных банках популярны и в уюте дома, и в полевых условиях похода. Правда, везде может возникнуть проблема — нужно открыть консервы, а открывашки рядышком не оказалось.







Впрочем, решить эту задачу на самом деле несложно, ведь помочь могут подручные материалы, которые есть практически в любых условиях.

1. Используем карманный нож

2. С помощью ложки

3. Используем молоток

4. Ищем… бетон или асфальт

Вашему вниманию четвёрка простейших, но рабочих лайфхаков, как открыть консервную банку при отсутствии открывашки.Если не открывашки, проще всего найти то, что больше всего на неё похоже.Достаточно вспомнить, что открывашку называют ещё и консервным ножом, чтобы при её отсутствии взять для открытия банки обыкновенный карманный ножик, а также подойдёт столовый вариант, который имеет среднюю толщину лезвия. Во многом принципа открытия банки таким способом аналогичен использованию обычной открывашки: расположить нож острым концом лезвия вниз по отношению к крышке вертикально и несильно ударить по рукоятке, пробив дырку в консерве — далее нужно двигаться лезвием по кругу и, не отрезав крышку до конца, аккуратно её поднять. Главное в этом случае — соблюдать технику безопасности, ведь использование обычного ножа в сравнении с консервным куда более травмоопасно.Алгоритм использования ложки для открытия банки.Другой способ подразумевает использование обыкновенной столовой металлической ложки. Необходимо крепко ухватить в одной руке ложку, уперев её чашу в крышку и повернуть передней стороной к центру, а затем сильно надавив на неё начать тереть по крышке вперёд и назад, но на относительно небольшом расстоянии — так на этом участке быстрее образуется дырка. А далее нужно расширять это отверстие, работая ложкой по типу действия консервного ножа — двигаться по кругу крышки до тех пор, пока её не удастся поднять, чтобы извлечь еду.Столь суровый способ лучше оставить на крайний случай.Если, к примеру, не хватает силы использовать один столовый прибор, то можно обратиться к более суровому способу — взяться за молоток. Правда, ещё один, острый предмет тут также понадобится, подойдёт даже отвёртка. Работа с этими инструментами по открытию банки похожа на действия скульптора: нужно упереть острый предмет в крышку и несильно ударять по нему молотком, чтобы пробить дырку, а затем её нужно расширить до необходимого размера. Однако применение столь крайнего метода важно не только соблюдать технику безопасности, но и позаботиться о том, чтобы предмет, которым пробивается отверстие в крышке, не коснулось еды внутри.Абразив и сила трения отлично справятся с банкой.На примере лайфхака с ложкой уже можно убедиться, насколько полезно трение для открытия консервной банки, но этот физический процесс можно использовать и без применения столовых приборов. Взамен нужно найти любую бетонную или каменную поверхность, подойдёт даже асфальт — главное, чтобы материал обладал абразивностью и достаточной площадью, а сама поверхность была плоской. Достаточно приложить консерву донышком кверху и интенсивно потереть банку о поверхность, останавливаясь для контроля за тем, не стала ли проливаться через образовавшиеся отверстия влага продукта. Зачастую на эти манипуляции уходит не больше минуты, а после этого останется лишь подцепить и открыть крышку острым предметом.