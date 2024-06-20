Как открыть консервную банку без открывашки

Продукты в консервных банках популярны и в уюте дома, и в полевых условиях похода. Правда, везде может возникнуть проблема — нужно открыть консервы, а открывашки рядышком не оказалось.
Впрочем, решить эту задачу на самом деле несложно, ведь помочь могут подручные материалы, которые есть практически в любых условиях.
1. Используем карманный нож
Если не открывашки, проще всего найти то, что больше всего на неё похоже.
Достаточно вспомнить, что открывашку называют ещё и консервным ножом, чтобы при её отсутствии взять для открытия банки обыкновенный карманный ножик, а также подойдёт столовый вариант, который имеет среднюю толщину лезвия. Во многом принципа открытия банки таким способом аналогичен использованию обычной открывашки: расположить нож острым концом лезвия вниз по отношению к крышке вертикально и несильно ударить по рукоятке, пробив дырку в консерве — далее нужно двигаться лезвием по кругу и, не отрезав крышку до конца, аккуратно её поднять. Главное в этом случае — соблюдать технику безопасности, ведь использование обычного ножа в сравнении с консервным куда более травмоопасно.
2. С помощью ложки
Алгоритм использования ложки для открытия банки.
Другой способ подразумевает использование обыкновенной столовой металлической ложки. Необходимо крепко ухватить в одной руке ложку, уперев её чашу в крышку и повернуть передней стороной к центру, а затем сильно надавив на неё начать тереть по крышке вперёд и назад, но на относительно небольшом расстоянии — так на этом участке быстрее образуется дырка. А далее нужно расширять это отверстие, работая ложкой по типу действия консервного ножа — двигаться по кругу крышки до тех пор, пока её не удастся поднять, чтобы извлечь еду.
3. Используем молоток
Столь суровый способ лучше оставить на крайний случай.
Если, к примеру, не хватает силы использовать один столовый прибор, то можно обратиться к более суровому способу — взяться за молоток. Правда, ещё один, острый предмет тут также понадобится, подойдёт даже отвёртка. Работа с этими инструментами по открытию банки похожа на действия скульптора: нужно упереть острый предмет в крышку и несильно ударять по нему молотком, чтобы пробить дырку, а затем её нужно расширить до необходимого размера. Однако применение столь крайнего метода важно не только соблюдать технику безопасности, но и позаботиться о том, чтобы предмет, которым пробивается отверстие в крышке, не коснулось еды внутри.
4. Ищем… бетон или асфальт
Абразив и сила трения отлично справятся с банкой.
На примере лайфхака с ложкой уже можно убедиться, насколько полезно трение для открытия консервной банки, но этот физический процесс можно использовать и без применения столовых приборов. Взамен нужно найти любую бетонную или каменную поверхность, подойдёт даже асфальт — главное, чтобы материал обладал абразивностью и достаточной площадью, а сама поверхность была плоской. Достаточно приложить консерву донышком кверху и интенсивно потереть банку о поверхность, останавливаясь для контроля за тем, не стала ли проливаться через образовавшиеся отверстия влага продукта. Зачастую на эти манипуляции уходит не больше минуты, а после этого останется лишь подцепить и открыть крышку острым предметом.
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